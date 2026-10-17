Sigue en directo el Strasbourg – Paris Saint Germain. Aquí tienes el minuto a minuto —goles, tarjetas y cambios— con el marcador en vivo.
Lee tambien: Paris Saint Germain – Barcelona: horario y dónde ver el partido
📋 FINAL: Strasbourg 1 – 3 Paris Saint Germain
⚽ min 90+3′ — ¡GOL de Paris Saint Germain! Désiré Doue (asist. Ferrán Torres)
Lee tambien: Manchester City 2-4 Paris Saint Germain: resultado y resumen
⚽ min 85′ — ¡GOL de Paris Saint Germain! Ousmane Dembélé
🔄 min 83′ — Cambio en Strasbourg — entra Conrad Harder, sale Jacobo Ortega
🔄 min 83′ — Cambio en Strasbourg — entra Gessime Yassine, sale Yaya Dieme
🟨 min 78′ — Tarjeta amarilla — Dario Essugo (Strasbourg)
🟨 min 76′ — Tarjeta amarilla — Conrad Harder (Strasbourg)
🔄 min 75′ — Cambio en Strasbourg — entra Pape Demba Diop, sale Samir El-Mourabet
⚽ min 72′ — ¡GOL de Paris Saint Germain! Ousmane Dembélé (de penalti)
📺 min 70′ — VAR — Penalty confirmed (Désiré Doue)
🔄 min 63′ — Cambio en Paris Saint Germain — entra Khvicha Kvaratskhelia, sale Ousmane Dembélé
🔄 min 63′ — Cambio en Paris Saint Germain — entra João Neves, sale Achraf Hakimi
🔄 min 60′ — Cambio en Strasbourg — entra Fábio Baldé, sale Samuel Amo-Ameyaw
🔄 min 54′ — Cambio en Paris Saint Germain — entra Lucas Beraldo, sale Vitinha
🔄 min 54′ — Cambio en Paris Saint Germain — entra Dro Fernández, sale Désiré Doue
🔄 min 53′ — Cambio en Paris Saint Germain — entra Lucas Digne, sale Nuno Mendes
⚽ min 17′ — ¡GOL de Strasbourg! Giovanni Reyna (asist. Gessime Yassine)
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.