El conjunto ceutí recibe al equipo asturiano este domingo 18 de octubre a las 14:00 horas en un encuentro oficial que será retransmitido en directo por televisión a través de LALIGA TV Hypermotion y DAZN

La competición oficial del campeonato nacional de Segunda División encara un nuevo compromiso de máxima exigencia con el enfrentamiento que medirá al AD Ceuta y al Real Oviedo. El partido, correspondiente a la novena jornada del calendario de LaLiga Hypermotion, se disputará este domingo 18 de octubre a partir de las 14:00 horas sobre el césped del Estadio Municipal Alfonso Murube. Los aficionados y seguidores de la categoría de plata del fútbol español tienen una cita marcada en el calendario para seguir las evoluciones de ambos conjuntos en un duelo clave para el transcurso de la temporada actual.

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La formación del AD Ceuta línea por línea frente al Real Oviedo

La alineación caballa presenta una estructura equilibrada en todas sus líneas para afrontar el desafío que supone el enfrentamiento ante el conjunto asturiano. José Juan Romero ha dispuesto una formación con referentes clave en cada sector de juego del terreno de juego.

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La meta del conjunto local estará custodiada por el guardameta G. Vallejo, quien asume la responsabilidad de evitar los goles visitantes. La línea defensiva estará compuesta por cuatro efectivos: en los carriles, los encargados de cubrir los flancos son Matos y Á. Petxa. El centro de la zaga estará liderado por la pareja formada por C. Hernández y A. Caparrós, quienes buscarán solidez y contundencia frente a los ataques del Real Oviedo.

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El centro del campo y el ataque del conjunto caballa en el Murube

En el centro del campo, la alineación titular del AD Ceuta incluye a M. Illescas, que aportará su visión de juego y control en la medular. Junto a él, completan la línea de medios Sevikyan y Okoro, formando un tridente que deberá gestionar el ritmo del partido y conectar con la delantera.

Finalmente, la parcela ofensiva estará integrada por tres futbolistas. En las bandas, el equipo local buscará desborde y profundidad con K. Zalazar y A. Camacho. La punta de lanza del ataque ceutí recaerá en la figura de J. Escobar, encargado de materializar las ocasiones de gol que genere el conjunto local durante el transcurso de los noventa minutos de juego en el Estadio Municipal Alfonso Murube.

Dónde ver en directo el partido entre el AD Ceuta y el Real Oviedo

La emisión oficial del partido entre el AD Ceuta y el Real Oviedo estará disponible a través de la señal de LALIGA TV Hypermotion. De forma complementaria, los abonados y usuarios de la plataforma digital DAZN también podrán sintonizar la cobertura completa del encuentro desde sus dispositivos, garantizando el acceso a la retransmisión en directo del enfrentamiento oficial programado para el mediodía dominical en el feudo municipal.