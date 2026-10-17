CEUTA — Más allá de los resultados sobre el terreno de juego, el fútbol a veces trasciende el ámbito puramente deportivo para convertirse en un altavoz social y un símbolo de identidad. Esto es precisamente lo que está ocurriendo con la AD Ceuta, cuya camiseta oficial se ha disparado de forma insólita en las listas de ventas hasta coronarse como la prenda más aclamada y demandada de toda la categoría en LaLiga Hypermotion.

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El fenómeno, que ha llamado la atención de medios como Canal Sur TV, refleja el respaldo unánime y la solidaridad de aficionados de distintos puntos de la península hacia la ciudad autónoma. Con las cifras de ventas disparadas tanto en la tienda oficial física —gestionada por trabajadoras como Anabel y Gloria— como a través de la plataforma online, la elástica caballa se ha convertido en un auténtico virus mediático.

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El modelo blanco, el gran favorito

Entre todas las opciones disponibles, la camiseta blanca destaca de manera especial por acoger los colores característicos de la ciudad. Lejos de responder a una racha de victorias deportivas, este inusual pico de ventas responde a un movimiento de apoyo ciudadano. La presencia de la palabra ‘Ceuta’ en la parte frontal de la equipación ejerce de potente altavoz, dando visibilidad a la localidad y permitiendo que su nombre resuene con fuerza en todos los rincones del país.

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Un símbolo de identidad y resistencia

Para los aficionados y ciudadanos, portar esta camiseta va mucho más allá de lucir los colores de un club de fútbol: se ha transformado en una declaración de afecto y respaldo hacia una ciudad que atraviesa un momento crítico y complejo, especialmente marcado desde finales del pasado verano.

En este contexto, el lema histórico del equipo y de su afición cobra más sentido que nunca: «Un caballa nunca se rinde». Una frase convertida ya en todo un estandarte de fuerza, esperanza y unión frente a la adversidad.