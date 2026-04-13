La sexta gala de ‘Conexión Honduras’ estuvo marcada por la victoria de Alvar en la Noria Infernal, los duros dilemas de los robinsones y la confirmación de una visita de lujo para la próxima semana

La sexta entrega de ‘Supervivientes 2026: Conexión Honduras’ ha dejado momentos para la historia de la edición. Con la emoción a flor de piel, el programa conducido por Sandra Barneda anunció una de las noticias más esperadas: el viaje de Dulceida a los Cayos Cochinos. La influencer no solo visitará a su mujer, Alba Paul, sino que ha aceptado el reto de lanzarse desde el helicóptero el próximo martes para poder abrazarla y pasar una noche con ella. «Por ella todo», confesó Aida Domènech antes de embarcar.

La épica batalla de la Noria Infernal

Uno de los grandes hitos de la noche fue la disputa de la temida Noria Infernal. Darío Linero y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo protagonizaron un duelo de resistencia física y mental que se prolongó durante 9 minutos y 53 segundos. El esfuerzo extremo terminó cuando a Darío se le resbalaron las piernas, cayendo a la plataforma y otorgando a Alvar un triunfo que consolida su fortaleza en el concurso.

Tras la prueba, los participantes se enfrentaron a las decisiones más difíciles planteadas por María Lamela. Bajo la premisa de que «lo más importante son los vínculos emocionales», la mayoría de los robinsones priorizó el contacto con sus familias frente a las carencias materiales.

Dilemas al límite: entre el hambre y el corazón

El programa puso a prueba la resistencia psicológica de los concursantes ofreciéndoles elegir entre objetos personales, comida o contacto familiar:

• Vínculos familiares: Alvar, Ivonne Reyes —quien recibió un emotivo mensaje de su hijo— e Ingrid Betancor optaron por el refugio emocional. Darío, arrepentido por no dedicar suficiente tiempo a su madre, renunció a un plato de macarrones para hablar con ella. Por su parte, José Manuel Soto no dudó en elegir la comunicación con su mujer e hijos.

• Prioridad a la comida: En el lado opuesto, Maica sucumbió al hambre y rechazó una llamada con su hermano por un plato de torreznos con patatas. Nagore Robles también sacrificó su almohada personal por una hamburguesa gigante.

El emotivo reencuentro de Claudia

Uno de los momentos más lacrimógenos de la gala fue el protagonizado por Claudia. La concursante, que inicialmente había priorizado su almohada sobre platos de lasaña o flan, terminó encontrándose con su madre en la playa. El abrazo entre ambas en el agua, tras años de temor de la madre a volar, supuso una inyección de energía para la robinsona. «Eres la reina, lucha, al enemigo ni agua», fueron las palabras de aliento de su progenitora antes de despedirse.