Tras un inicio de semana marcado por la inestabilidad y los avisos por lluvias en el Levante y Baleares, el anticiclón recuperará el protagonismo provocando un ascenso térmico que rozará los 30 grados

España vive un mes de abril de contrastes extremos. Después de un fin de semana en el que el frente frío ha dejado nieve en los principales sistemas montañosos y lluvias generalizadas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa un giro radical en las condiciones atmosféricas. A partir de hoy, lunes 13 de abril, la inestabilidad comenzará a remitir para dar paso a un ambiente marcadamente anticiclónico que disparará los termómetros en la segunda mitad de la semana.

Lunes de transición: avisos por lluvia y viento

La semana ha arrancado con la herencia del frente frío. Durante la jornada de hoy, se mantienen activos diversos avisos por tormentas y lluvias persistentes en Cataluña, Menorca, Albacete, Murcia y Alicante. El viento también es protagonista en las zonas costeras y en el Valle de Arán, mientras que la nieve ha quedado ya restringida a las cotas más altas del tercio norte peninsular.

Sin embargo, según explica Rubén Campos, portavoz de la Aemet, la tendencia es que estos chubascos vayan perdiendo fuerza a medida que avance el día. Para el martes, la nubosidad se concentrará únicamente en Galicia y el área cantábrica, con la posibilidad de nevadas residuales en el Pirineo y el Sistema Ibérico por encima de los 1.000 metros.

Una subida térmica «notable» a partir del miércoles

El cambio más significativo llegará de la mano de las temperaturas. Tras el ligero ascenso diurno que ya se percibe este lunes en el este de la Península, el martes y el miércoles la subida se generalizará tanto en las máximas como en las mínimas.

Este ascenso será especialmente notable en el interior de la mitad oeste. Para el miércoles 15 de abril, los valores diurnos se situarán mayoritariamente entre los 20 y los 26 grados en buena parte del país. Provincias como Gerona, Málaga, Badajoz o Santa Cruz de Tenerife alcanzarán con facilidad los 23 grados de máxima, dejando atrás el ambiente invernal de las últimas jornadas.

Un fin de semana de ambiente veraniego

La previsión a medio plazo apunta a que esta escalada térmica no se detendrá a mitad de semana. La Aemet adelanta que, de cara a la segunda mitad de la próxima semana, las temperaturas se situarán por encima de los valores normales para esta época del año.

Los primeros avances para el próximo sábado sugieren un ambiente plenamente veraniego en el tercio sur peninsular. Los termómetros podrían rozar los 30 grados en amplias zonas de Andalucía, e incluso superar esta cifra en ciudades como Sevilla y Granada, consolidando así este «vaivén» meteorológico tan característico de la primavera española.