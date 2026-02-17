Telecinco última los preparativos para el estreno de su ‘reality’ estrella en Honduras. Gabriela Guillén, Claudia Chacón, la cineasta Alex de la Croix y el atleta paralímpico Alberto Ávila son los nombres que encabezan la lista oficial de náufragos.

La nueva edición de ‘Supervivientes 2026’ calienta motores para su próximo desembarco en los Cayos Cochinos. A escasas semanas de que comience la aventura en Honduras, Telecinco ha comenzado a desvelar la identidad de los famosos que se someterán a las extremas condiciones de vida a la intemperie. La lista de este año destaca por perfiles que prometen competitividad, superación personal y, como es habitual en el formato, un alto interés mediático.

Entre los fichajes más esperados figura Gabriela Guillén, empresaria y modelo de origen paraguayo que saltó a la primera línea de la actualidad por su relación con el cantante Bertín Osborne. A sus 37 años, Guillén afronta este desafío con una actitud ambiciosa: «Soy una persona súper competitiva y estoy preparada para este desafío. No le tengo miedo al hambre ni a la convivencia», ha declarado en su presentación oficial.

Un hito en la historia del programa

Uno de los perfiles que más expectación ha generado es el de Alberto Ávila. A sus 29 años, el atleta paralímpico y creador de contenido se convertirá en el primer concursante con una discapacidad física —falta de una pierna— en participar en toda la historia del formato en España. Ávila llega dispuesto a «reventar todos los estereotipos» y demostrar que la élite del deporte y la superación personal tienen cabida en las playas de Honduras.

Junto a él viajará Claudia Chacón, rostro conocido por su paso por ‘La isla de las tentaciones 9’. Chacón, que se define como una mujer de «carácter peculiar», admite que la convivencia y el hambre serán sus mayores obstáculos, aunque confía en su capacidad para sobreponerse a las dificultades.

Cine y diversidad en los Cayos Cochinos

La nómina de confirmados se completa, por el momento, con la incorporación de la actriz y cineasta Alex de la Croix. La artista ha manifestado su deseo de ponerse «a prueba al máximo» en un entorno donde las comodidades desaparecen por completo. Con estos primeros nombres, Mediaset busca reeditar el éxito de audiencias de uno de los espacios más seguidos de la televisión nacional, apostando por una mezcla de perfiles que combina el interés de la crónica social con historias de superación deportiva y trayectorias artísticas.