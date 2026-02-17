El brote de peste porcina africana (PPA) registrado en la provincia de Barcelona desde finales de noviembre se ha extendido a la comarca del Baix Llobregat, donde se ha localizado un jabalí muerto infectado con este virus en el término municipal de Sant Feliu de Llobregat. El hallazgo se ha producido dentro del perímetro de control establecido por las autoridades sanitarias.

Según el último informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el patógeno ha saltado desde la comarca vecina del Vallès Occidental, donde hasta ahora se habían detectado todos los casos positivos en fauna salvaje.

Desde la actualización anterior, del pasado 13 de febrero, se han identificado siete jabalíes infectados, incluido el ejemplar encontrado en Sant Feliu, que corresponden a dos nuevos focos de la enfermedad.

La expansión del virus en la fauna silvestre mantiene activadas las medidas de vigilancia y control para evitar su propagación y el riesgo de que alcance explotaciones porcinas, en un contexto de seguimiento reforzado por parte de las autoridades veterinarias.