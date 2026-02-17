Vox ha reiterado este martes su intención de alcanzar un pacto de gobierno en Extremadura, a pesar de lo que considera “vaivenes” en la postura de la presidenta de la Junta en funciones, la popular María Guardiola. La formación ha defendido la necesidad de dejar trabajar a los equipos negociadores con discreción para avanzar en un posible acuerdo.

Así lo ha señalado en rueda de prensa la portavoz del partido en el Congreso, Pepa Millán, quien ha subrayado que desde su formación no tienen claro cuál es la posición definitiva de Guardiola. “Un día dice una cosa y otro día otra”, ha afirmado, aludiendo a lo que considera cambios de criterio por parte del Partido Popular en la comunidad autónoma.

Millán ha señalado que esas supuestas “incoherencias” corresponden al PP y ha insistido en que Vox mantiene su voluntad de cerrar un acuerdo basado en las medidas que, según ha recordado, su partido ya ha puesto sobre la mesa en la negociación.

Petición de una negociación “seria”

La portavoz ha reclamado que el diálogo entre ambas formaciones se desarrolle de forma “seria” y lejos de la exposición mediática. En su opinión, el proceso debería evitar los “vaivenes mediáticos” y el “espectáculo” que, según ha criticado, se ha producido en las últimas semanas en torno a las conversaciones para formar gobierno en Extremadura.

Millán ha asegurado que Vox no participará en ese tipo de dinámicas y que está dispuesto a negociar “donde se tenga que negociar” y “con quien se tenga que negociar”, en referencia a los equipos designados por cada partido para alcanzar un posible acuerdo.

La dirigente ha concluido que serán esos equipos los encargados de intentar cerrar un pacto “de forma discreta y seria”, al tiempo que ha lamentado la situación actual, que —según ha dicho— no beneficia a los ciudadanos extremeños.