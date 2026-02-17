El Hospital Regional advierte sobre la gravedad de este desafío viral que incita a ingerir hasta diez gramos de fármacos. Los pediatras urgen a los padres a vigilar síntomas como vómitos y somnolencia tras registrarse varias intoxicaciones graves en niños de 14 años.

La comunidad médica de Málaga ha dado la voz de alarma ante una tendencia de extrema peligrosidad que se extiende a través de las redes sociales. El Hospital Regional de Málaga ha advertido formalmente sobre el incremento de ingresos de menores de 14 años debido al denominado ‘reto del paracetamol’, una práctica que consiste en la ingesta de dosis tóxicas de este analgésico —que pueden alcanzar los diez gramos— para posteriormente compartir y comparar los efectos en plataformas digitales.

El centro sanitario ha detectado en las últimas semanas varios casos de intoxicaciones graves que han requerido hospitalización. Según explican fuentes médicas, este desafío no solo busca la resistencia ante el fármaco, sino que premia macabramente a quien logra pasar más días ingresado o a quien requiere un mayor número de intervenciones médicas, convirtiendo un riesgo mortal en una competencia de popularidad online.

Consecuencias fatales tras un «juego» accesible

La doctora Silvia Oliva, pediatra de Urgencias del hospital malagueño, ha subrayado que lo que los adolescentes perciben como un juego puede derivar en «lesiones importantes» o incluso en la muerte. El peligro se acrecienta por la facilidad de acceso a este tipo de medicamentos, presentes de forma habitual en el botiquín de cualquier domicilio como antitérmicos y analgésicos comunes.

«Los medicamentos no son nunca un juego», insisten desde el servicio de Urgencias, recordando que este fenómeno no es exclusivo de España, sino que ya se ha manifestado en otros países con resultados alarmantes. El hospital enfatiza que el consumo de dosis tan elevadas atenta directamente contra la integridad física de los menores, quienes carecen de percepción del riesgo ante la presión de grupo en entornos digitales.

Pautas de vigilancia para los padres

Ante esta situación, los especialistas han emitido una serie de recomendaciones para que los progenitores puedan identificar posibles casos de intoxicación de forma temprana. Se pide extremar la vigilancia ante comportamientos extraños en los hijos, especialmente si van acompañados de un cuadro clínico específico:

Vómitos y náuseas persistentes.

y náuseas persistentes. Dolor abdominal agudo.

agudo. Somnolencia excesiva o letargo.

La doctora Oliva recuerda la importancia de un acompañamiento activo en el uso de las tecnologías para garantizar un entorno seguro y responsable. «La tecnología es positiva, pero debemos acompañar a nuestros niños», concluye, apelando a la necesidad de mantener una comunicación fluida sobre los peligros de los desafíos virales que circulan sin filtro por la red.