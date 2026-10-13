TD SYNNEX ha anunciado un acuerdo de distribución con el Grupo KUKA, lo que permitirá a sus partners en Europa acceder a la gama de robots móviles autónomos (AMR) de la empresa alemana. Este acuerdo incluye servicios de capacitación, formación técnica y apoyo a la generación de demanda, dirigidos a ayudar a los partners a desarrollar sus actividades en el sector de la robótica.

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‹ › Foto 1 de 3 TD SYNNEX amplía su cartera de robótica con KUKA

El lanzamiento del servicio comenzará en el Reino Unido, Francia, España y el Benelux, con planes de expansión a otros mercados en los próximos trimestres. Inicialmente, el enfoque será en los robots móviles autónomos, aunque se prevé que la colaboración incluya robots colaborativos y software industrial en el futuro.

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Hugo Graça, vicepresidente sénior de Soluciones Especializadas para Europa en TD SYNNEX, ha comentado que la robótica y automatización son cada vez más relevantes en sectores como la fabricación, logística y sanidad, y que este acuerdo permitirá a los partners acceder a soluciones del Grupo KUKA con la formación necesario para generar nuevas oportunidades de ingresos.

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Christoph Schell, director ejecutivo del Grupo KUKA, aseguró que la inteligencia artificial se está trasladando a entornos físicos, creando nuevas oportunidades para mejorar la productividad y competitividad empresarial. La colaboración entre KUKA y TD SYNNEX busca ampliar su alcance a nuevos segmentos de clientes.

Los partners tendrán acceso inmediato a formaciones, tanto en línea como presenciales, y contarán con el soporte técnico necesario para adoptar soluciones de automatización inteligente. La información sobre los itinerarios formativos se alojará en PartnerFirst, la plataforma de experiencia digital de TD SYNNEX.