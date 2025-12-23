Telefónica se enfrenta a otra movida relevante en su cúpula directiva en un momento marcado por ajustes laborales significativos y una reordenación estratégica bajo el nuevo liderazgo de Marc Murtra. Esta vez, Gonzalo Martín‑Villa, uno de los ejecutivos más estrechamente ligado a la etapa del anterior equipo gestor, ha decidido abandonar la compañía tras más de dos décadas de trayectoria.

Martín‑Villa, quien ocupaba recientemente el cargo de director general de la división de Infraestructuras, Activos Inmobiliarios y Responsabilidad Social Corporativa —área creada para reforzar la gestión de Javier de Paz— dejará Telefónica en las próximas semanas para emprender nuevos proyectos empresariales fuera del grupo.

Su salida, aunque pactada y voluntaria según fuentes cercanas, coincide con una etapa particularmente complicada para la multinacional española de telecomunicaciones. En la última semana, la compañía ha firmado acuerdos con los sindicatos para aplicar planes de salida voluntaria que afectarán a miles de trabajadores en varias filiales, como parte de un plan de transformación que busca mejorar la competitividad y la eficiencia operativa.

El contexto de esta reestructuración también se sitúa en un marco de fuerte presión financiera: Telefónica se ha comprometido a reducir costes mediante un ambicioso plan que contempla la salida de hasta aproximadamente 5.500 empleados en España bajo acuerdos colectivos, con provisiones previstas de alrededor de 2.500 millones de euros y estimaciones de ahorro anual a partir de 2028.

La marcha de Martín‑Villa —considerado histórico por su trayectoria, que incluye roles clave desde la creación de la aceleradora Wayra hasta posiciones de liderazgo en áreas digitales— refuerza la idea de que Telefónica está entrando en una nueva fase ejecutiva, con prioridades distintas y una clara renovación del liderazgo en áreas estratégicas.

Esta reconfiguración se da en plena ejecución del plan estratégico 2026‑2030, que apunta a una Telefónica más digital, flexible y enfocada en sus principales mercados europeos, al tiempo que navega por un entorno competitivo exigente y en constante transformación.