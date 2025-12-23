La selección de Marruecos ya tiene definidos los días y horarios de todos sus encuentros en la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones 2025, que se celebra en su país desde el 21 de diciembre de 2025 hasta el 18 de enero de 2026.

Marruecos forma parte del Grupo A, junto a Comoras, Mali y Zambia. A continuación, todos los partidos del equipo anfitrión con fechas y horarios confirmados:

Partidos de Marruecos en la fase de grupos

Domingo 21 de diciembre de 2025

Marruecos vs Comoras — 20:00 h (hora local) en el Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Viernes 26 de diciembre de 2025

Marruecos vs Mali — 13:00 h (CET) en Rabat.

Lunes 29 de diciembre de 2025

Zambia vs Marruecos — 18:30 h (CET) en Rabat.

Estos son los tres encuentros oficiales de Marruecos en la primera fase del torneo, donde buscarán asegurar la clasificación a octavos de final.

La Copa Africana de Naciones 2025 reúne a 24 selecciones africanas divididas en varios grupos, y los mejores equipos avanzan a la fase eliminatoria tras esta primera ronda.

Con Marruecos compitiendo ante su afición y el calendario ya establecido, los aficionados podrán planificar los días y horas para seguir cada uno de los partidos de los Leones del Atlas.