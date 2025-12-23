La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha solicitado oficialmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que abra una investigación para determinar si el reality online La casa de los gemelos 2 está respetando la legislación audiovisual vigente en España.

Según un comunicado hecho público este 23 de diciembre, la asociación considera que la segunda temporada del programa, emitida en diversas plataformas de internet, podría estar incumpliendo varios artículos de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.

La AUC recuerda que la primera edición del formato fue retirada abruptamente tras registrarse agresiones e insultos en su estreno, y alerta de que esta nueva entrega ha intensificado escenas con conductas violentas, consumo excesivo de alcohol, comentarios discriminatorios y situaciones de carácter escatológico, contenidos que, según la asociación, resultarían inaceptables en cadenas tradicionales de televisión.

La asociación subraya que, aunque la difusión en internet suele estar sujeta a obligaciones más flexibles, la Ley 13/2022 exige que los contenidos audiovisuales respeten la dignidad humana, promuevan la igualdad y eviten incitar al odio o discriminación, principios que deben cumplirse tanto por los creadores como por las plataformas que los alojan.

Un aspecto que genera especial preocupación es la protección de menores: los primeros diez episodios se emitieron sin calificación por edades, y la advertencia actual para mayores de 18 años, según la AUC, es poco visible y difícil de apreciar en pantalla, lo que podría vulnerar la obligación legal de ofrecer información clara y comprensible a los usuarios.

La asociación también destaca el malestar de varias marcas por la posible asociación con este contenido, lo que, a su juicio, podría tener efectos reputacionales negativos para empresas, plataformas de streaming y anunciantes involucrados en el programa.