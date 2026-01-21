España se prepara para un cambio radical en el tiempo durante esta segunda quincena de enero. Según las últimas predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el análisis del joven experto Jorge Rey, la llegada de una masa de aire polar marítimo y sucesivas borrascas atlánticas pondrán en jaque la movilidad en gran parte de la península a partir de este miércoles 21 de enero de 2026.

La inestabilidad se extenderá hacia el oeste y el interior del país, transformando las lluvias en nevadas copiosas conforme avance la semana y las temperaturas sufran un descenso drástico.

La predicción de Jorge Rey: Cabañuelas y nieve a nivel del mar

El joven burgalés, conocido por su éxito con ‘Filomena’, ha advertido en su canal de YouTube sobre la llegada de un frío invernal severo que se consolidará de cara al fin de semana. Rey apunta a acumulaciones significativas, que podrían superar los 10 o 15 cm, en capitales de provincia como Lugo, Ourense, Burgos, Segovia, Zamora, Salamanca, Soria y Madrid.

El experto no descarta ver copos en cotas muy bajas, incluso cercanas al nivel del mar en puntos del norte, debido a la entrada de aire polar. Se espera que a partir del domingo las temperaturas máximas no superen los 0 grados en el interior peninsular, lo que dificultará el deshielo y mantendrá las superficies peligrosamente heladas durante el inicio de la próxima semana.

Avisos de la AEMET: Lluvias fuertes y nieve acumulada

La agencia oficial confirma este giro invernal y mantiene bajo vigilancia varios frentes húmedos. Para este miércoles y jueves, la AEMET destaca la probabilidad de precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el oeste de Galicia y zonas de Cádiz.

Asimismo, se prevén acumulados significativos de nieve en el Sistema Central y la cordillera Cantábrica, con espesores que podrían superar los 5 cm a partir de los 1.200 metros, bajando la cota de forma progresiva. El temporal también traerá rachas de viento fuertes en el litoral mediterráneo y el Estrecho, complicando la situación marítima.

Evolución del temporal para los próximos días

Entre este miércoles y el viernes, las lluvias predominarán en Aragón, Cataluña, Valencia y Galicia, desplazándose gradualmente hacia el oeste. Será especialmente a partir de la tarde del viernes cuando la probabilidad de nieve aumente en muchos puntos de Castilla y León y el interior gallego.

De cara al sábado y el domingo, el frío polar se intensificará, extendiendo las nevadas a cotas bajas de gran parte del interior y zonas del sur, como Granada. Las autoridades recomiendan extremar la precaución en carretera y seguir de cerca las actualizaciones de los modelos meteorológicos ante la llegada de este frente de origen ártico.