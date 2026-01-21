El FC Barcelona viaja este miércoles, 21 de enero de 2026, a la República Checa para enfrentarse al Slavia de Praga en la séptima jornada de la fase liga de la Champions. Tras un inicio de semana convulso en el fútbol español por los accidentes ferroviarios, el conjunto de Hansi Flick busca centrarse en Europa para asaltar los puestos de privilegio de la clasificación.

Actualmente, el Barça ocupa la 15ª posición con 10 puntos, empatado con equipos como el Chelsea o el Newcastle. Una victoria en el Eden Arena (también conocido como Fortuna Arena) es vital para recortar distancias con el «pelotón» de cabeza, donde se encuentran el Real Madrid, Atlético e Inter con 12 puntos. Por su parte, el Slavia llega en una situación crítica, 33º con solo tres puntos, agotando sus últimas naces para entrar en el Top 24.

Horario: ¿A qué hora juega el Slavia Praga – Barcelona?

El encuentro se disputa en el horario estelar de la jornada europea:

• Fecha: Miércoles, 21 de enero de 2026.

• Hora: 21:00 horas (hora peninsular española).

• Estadio: Eden Arena / Fortuna Arena (Praga).

• Árbitro: Chris Kavanagh (Inglaterra).

Televisión: ¿Dónde ver el partido en directo hoy?

En España, los aficionados podrán seguir el duelo a través de las plataformas de pago habituales:

• Movistar Plus+: Canales Movistar Liga de Campeones (dial 60) y Liga de Campeones 4 (dial 180).

• Orange TV: Canales 115 y 119.

• Online: A través de las aplicaciones oficiales de Movistar+ y Orange para dispositivos móviles y Smart TV.

Claves del encuentro

1. Escalar en la tabla: El Barça necesita los tres puntos para intentar entrar en el Top 8 y evitar la ronda de dieciseisavos (play-off).

2. Raphinha, el factor clave: Tras los últimos análisis que destacan la importancia del brasileño en el esquema culé (el equipo ha sufrido en sus ausencias), se espera que sea titular para liderar el ataque junto a Lewandowski.

3. El muro checo: El Slavia ha demostrado ser un equipo rocoso en casa, habiendo cosechado tres empates en esta fase liga.