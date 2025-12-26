La Audiencia Provincial de Valencia ha respaldado de forma clara la actuación de la jueza Nuria Ruiz Tobarra al frente de la macrocausa penal abierta por la gestión de la DANA que el 29 de octubre de 2024 provocó 230 muertos en la provincia de Valencia.

Los seis magistrados de la Sección Segunda han dictado 34 autos sobre recursos presentados contra las resoluciones de la instructora, de los cuales 29 confirman íntegramente sus decisiones. Esto supone que más del 80 % de los recursos han sido desestimados o rechazados, respaldando el criterio de la jueza en materias clave de la investigación.

El procedimiento, que agrupa a una cuarentena de acusaciones particulares y populares, mantiene como investigados a dos altos cargos de la Generalitat valenciana en el momento de los hechos: la entonces consejera de Interior, Salomé Pradas, y su número dos como secretario autonómico, Emilio Argüeso.

La concentración de diligencias en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja fue ordenada por el Poder Judicial para agilizar y unificar la instrucción de la causa, que antes estaba repartida en cerca de una veintena de juzgados de la provincia.

El respaldo de la Audiencia incluye decisiones importantes como la confirmación de la imputación de Pradas y Argüeso y la valoración de que la alerta enviada el día de la DANA fue tardía y con contenido insuficiente para proteger a la población. No obstante, también se han producido discrepancias parciales, como la orden de practicar determinadas diligencias o citar como testigo a personas relevantes para la investigación.

Contrariamente a las críticas dirigidas hacia la jueza desde algunos ámbitos mediáticos y políticos, el tribunal ha subrayado que sus resoluciones se ajustan a derecho y que el respaldo mayoritario de los magistrados aporta mayor solidez y calidad a la instrucción del caso.