El astro francés protagoniza la portada de la revista GQ, donde analiza su presente en el conjunto blanco, su evolución como futbolista y sus ambiciones de cara al Mundial 2026.

Kylian Mbappé ya no es solo la estrella del Real Madrid; es un hombre que vive un sueño consciente. En una profunda entrevista concedida a la revista GQ (edición abril/mayo), el «10» madridista ha abierto su corazón sobre lo que significa vestir la elástica blanca, dejando frases que ya resuenan en todo el mundo del fútbol.

El Bernabéu: Su lugar en el mundo

Para Mbappé, el desembarco en la capital de España no ha sido un paso más en su carrera, sino la culminación de un anhelo vital. El delantero no escatimó en elogios hacia su actual club y el escenario donde cada fin de semana despliega su magia:

«Para mí, jugar en el Real Madrid es como un regalo de Dios. Estoy muy agradecido siempre de estar en el campo y de levantarme cada mañana a hacer lo que me hace feliz en el mejor club del mundo», confesó Kylian.

Además, destacó la mística del feudo blanco: «Me encanta el Bernabéu y sentir que estoy pisando el mejor suelo del mundo».

La metamorfosis del ’10’

A sus 27 años, Mbappé reflexiona sobre cómo ha cambiado su enfoque desde aquellos inicios explosivos en el Mónaco hasta la madurez actual. El francés entiende que, en la élite actual, el brillo individual queda en nada si no hay un respaldo detrás.

Más que talento: «Hoy en día, el talento no es suficiente. Lo que marca la diferencia es la constancia».

«Hoy en día, el talento no es suficiente. Lo que marca la diferencia es la constancia». Visión colectiva: El francés admite que ahora entiende el fútbol como un todo: lo colectivo, las responsabilidades y la disciplina fuera del balón.

El francés admite que ahora entiende el fútbol como un todo: lo colectivo, las responsabilidades y la disciplina fuera del balón. Autoexigencia: «Lo más difícil no es llegar, es mantenerse y seguir progresando».

Con la mirada puesta en el Mundial 2026

Con la cita mundialista a la vuelta de la esquina este próximo verano, el capitán de ‘Les Bleus’ mantiene los pies en el suelo a pesar de la ambición desmedida que caracteriza a su selección.

Mbappé concluyó asegurando que habita en el entorno que soñó desde niño, un lugar que se ha ganado a base de «trabajo duro, disciplina y autoexigencia». Sin duda, el francés atraviesa su mejor momento personal y profesional, liderando un proyecto que busca seguir haciendo historia en Concha Espina.