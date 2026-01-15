El gobierno de facto de Delcy Rodríguez y su hermano Jorge autorizó este miércoles la liberación de al menos 14 periodistas venezolanos, según confirmaron el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y diversas organizaciones de derechos humanos.

Estas excarcelaciones forman parte de la fase dos de la hoja de ruta promovida por Estados Unidos para Venezuela, dirigida por el secretario de Estado, Marco Rubio, aunque el régimen la presenta como una “acción unilateral”.

Uno de los casos más destacados es el de Ramón Centeno, quien pasó casi cuatro años en prisión y padece problemas de salud que lo mantienen en silla de ruedas. “Está bien, contento, aunque con temas de salud por atender”, informó el SNTP.

Entre los liberados también se encuentran Carlos Marcano, maratonista y periodista vinculado a España; Víctor Ugas, quien había sido detenido tras enfrentarse con un influencer chavista; y la pareja Nakary Ramos y Gianni González, desaparecidos mientras realizaban un reportaje sobre los efectos de los aranceles de Donald Trump.

Otros beneficiados incluyen a Leandro Palmar y su asistente Belises Cubillán, retenidos por cubrir las protestas tras la reelección de Nicolás Maduro, y Rafael García Marvez, de 79 años, presidente de la Asociación de Columnistas del Estado Carabobo, cuya permanencia en prisión violaba la ley venezolana.

Voluntad Popular celebró también la liberación de Roland Carreño, dirigente del partido, quien cumple su segunda reclusión tras haber sido liberado previamente gracias a los acuerdos de Barbados entre Nicolás Maduro y la administración de Joe Biden.

El proceso ha sido interpretado por analistas como un gesto calculado del chavismo ante la presión internacional, en un contexto donde la libertad de prensa sigue siendo fuertemente limitada en el país.