La Fiscalía Provincial de Madrid se ha opuesto a admitir a trámite la querella presentada por la plataforma Hazte Oír contra el ex dirigente socialista Francisco Salazar por presuntos delitos de acoso sexual, al considerar que no se cumplen los requisitos legales para investigar.

El Ministerio Público explica que la querella no puede prosperar porque ninguna de las mujeres que habrían sido víctimas de Salazar ha presentado denuncia formal. “Concurre una falta de legitimación del querellante como acusación popular”, indica la Fiscalía, recordando que la ausencia de denuncia de las presuntas perjudicadas impide iniciar un procedimiento penal por delitos contra la libertad sexual.

El artículo 191 del Código Penal establece que el acoso sexual es un delito semipúblico que requiere la denuncia de la persona agraviada para poder actuar legalmente. Hazte Oír interpuso la querella el pasado 12 de diciembre, señalando a Salazar y a los antiguos altos cargos de Moncloa Antonio Hernández y Francisco Martín Aguirre, basándose en informaciones publicadas en medios de comunicación sobre supuestos casos de acoso interno en el PSOE.

Francisco Salazar fue cesado en julio de 2025 como secretario general de Coordinación Institucional tras las primeras denuncias internas del partido. Antonio Hernández también fue apartado de su cargo en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno en diciembre pasado. Además, el PSOE confirmó la salida de Salazar de la Ejecutiva en Andalucía, donde lideraba la Secretaría de Datos, Análisis y Prospectiva.