La sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados ha estado marcada por un duro enfrentamiento entre la portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a cuenta de la política exterior y del papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La diputada popular se apartó de la pregunta registrada —“¿Es España un socio fiable?”— para centrar su intervención en cuestionar las actividades de Zapatero tras su salida de La Moncloa. Con ironía, lo calificó de “consultor planetario” y lo vinculó al rescate público de la aerolínea Plus Ultra, así como a supuestas gestiones con la compañía Huawei. Zapatero ha negado en reiteradas ocasiones haber mediado en el rescate de la aerolínea y sostiene que su labor como asesor privado se ha ajustado a la legalidad.

Álvarez de Toledo insinuó que el expresidente pudo haber cobrado tras el rescate de la compañía y lo relacionó con la dirigente venezolana Delcy Rodríguez. También acusó al Gobierno de orientar la política exterior “al servicio de la corrupción socialista” y de actuar con doble rasero en su relación con actores internacionales y empresas tecnológicas.

El ministro Albares replicó con dureza, acusando a la diputada del PP de haber sido “impulsora del bulo del 11-M” y reprochándole que su partido amenace a periodistas. Además, afirmó que el PP no es “fiable para los españoles” y le acusó de boicotear el uso de las lenguas cooficiales en la Unión Europea y de traer “bulos” al Parlamento.

En su intervención, Albares fue más allá y sostuvo que el PP constituye “un gran peligro para la democracia” por “aplaudir abiertamente a la extrema derecha global”. También defendió la política exterior del Ejecutivo y criticó que los populares cuestionen la llegada de fondos europeos o la acción del Gobierno en distintos frentes internacionales.

El choque se enmarca en una escalada de acusaciones cruzadas en el Congreso en torno al papel de Zapatero en la política internacional y sus vínculos con Venezuela o empresas extranjeras, un debate que en las últimas semanas ha tensado el clima parlamentario.