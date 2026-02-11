El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha reavivado el debate sobre ETA durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso al criticar la política penitenciaria y los acuerdos parlamentarios del Ejecutivo con la izquierda abertzale. Lo ha hecho a raíz del permiso penitenciario concedido por el Gobierno vasco al exdirigente de ETA Javier García Gaztelu, conocido como “Txeroki”.

Durante su intervención, Tellado ha recuperado la expresión de “pacto encapuchado” para referirse a los acuerdos entre el Gobierno central y EH Bildu, y ha acusado al Ejecutivo de “comprar el voto de Bildu con la excarcelación de etarras”. En un tono especialmente duro, el dirigente popular ha afirmado: “Ustedes están más cerca de Arnaldo Otegi que de Felipe González”, en alusión a las recientes críticas del expresidente socialista al actual liderazgo del PSOE.

La interpelación iba dirigida al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha optado por no entrar en el fondo de la polémica sobre el permiso penitenciario. En su respuesta, ha acusado al PP de cuestionar la legitimidad de los Gobiernos cuando no ostenta el poder. “Disimulen un poco, que se les nota mucho que creen que el país es suyo”, ha replicado el ministro.

Bolaños ha aprovechado su intervención para apelar a la responsabilidad política y ha puesto como ejemplo el reciente apoyo de la derecha portuguesa a un candidato socialista para impedir el acceso de la ultraderecha a la Presidencia de la República. En esa línea, ha retado al PP a adoptar una actitud similar en España y facilitar acuerdos con el PSOE para aislar a la extrema derecha.

El intercambio ha devuelto al hemiciclo el recuerdo de ETA, un asunto que llevaba tiempo ausente de los debates más intensos en el Congreso y que ha vuelto a generar un fuerte enfrentamiento político entre Gobierno y oposición.