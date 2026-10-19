Thales ha ampliado su colaboración con Google Cloud con el objetivo de ayudar a las organizaciones a enfrentar los desafíos de seguridad emergentes asociados a la IA agéntica. Esta colaboración aporta nuevas medidas de protección para las comunicaciones entre agentes de IA, modelos, datos empresariales y herramientas, permitiendo controlar el acceso y las acciones de los agentes.

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La integración de Thales AI Security Fabric proporciona visibilidad y aplicación de políticas en los flujos de trabajo impulsados por IA en Google Cloud, mitiga riesgos y mejora la gobernanza en tiempo real. Según el informe "Bad Bots in the Agentic Age" de Thales Cybersecurity, los agentes de IA han surgido como una nueva categoría de tráfico automatizado dentro de Internet.

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Eva Rudin, Vicepresidenta Sénior de Thales Cybersecurity Products, señala que el paso de los asistentes de IA a los agentes de IA requiere un cambio en los enfoques de seguridad. "Ayudamos a las organizaciones a generar la confianza necesaria, con la seguridad y la gobernanza como base imprescindible para la próxima generación de IA empresarial", afirma Rudin.

Eutimio Fernández, Regional Sales Manager para Iberia en Thales Cybersecurity Products, agrega que los enfoques tradicionales de seguridad resultan insuficientes a medida que las empresas implementan agentes autónomos. Los agentes de IA presentan nuevos desafíos de gobernanza y superficies de ataque que necesitan ser abordados.

La colaboración entre Thales y Google Cloud está diseñada para gestionar los riesgos a lo largo del ciclo de vida de la IA agéntica, aplicando controles para mantener a los agentes dentro de límites autorizados, así como para proteger datos sensibles y garantizar una gobernanza adecuada en las interacciones.