Este martes 24 de marzo de 2026 se ha celebrado una de las citas con la suerte más tradicionales y esperadas en la ciudad autónoma: el sorteo de Cruz Roja Ceuta, popularmente conocido por el sorteo de «El Guarro» (referencia histórica al premio en especie que se otorgaba antiguamente).
La combinación ganadora ya ha sido extraída y los poseedores de las papeletas ya pueden comprobar si su número coincide con el premiado en esta jornada solidaria.
Número Ganador del Sorteo de Cruz Roja Ceuta (24 de marzo)
- Número Premiado: 779
Detalles del sorteo y premios
El sorteo de «El Guarro» es una institución en Ceuta que combina la tradición popular con la labor social de Cruz Roja. Los fondos recaudados con la venta de estos boletos se destinan íntegramente a los proyectos de ayuda y asistencia que la organización desarrolla en la ciudad.
- El premio: El poseedor del número 779 podrá canjear su papeleta por el premio establecido para el sorteo de este martes (generalmente un lote de productos o su equivalente, según las bases actuales de la asamblea local).
Cómo reclamar tu premio
Si eres el afortunado poseedor del número 779, estos son los pasos a seguir:
- Validación: Acude con tu papeleta original a la sede de Cruz Roja Española en Ceuta.
- Estado del boleto: Es imprescindible que el resguardo no presente enmiendas, tachaduras ni roturas que impidan su correcta identificación.
- Plazo: Al ser un sorteo local de carácter benéfico, se recomienda realizar el canje en los días inmediatamente posteriores a la extracción para facilitar la gestión administrativa.
Histórico de Resultados: Sorteo de Cruz Roja Ceuta
|Fecha
|Nombre Popular
|Número
|24/03/2026
|El Guarro
|779
|23/03/2026
|El Carbón
|341
|21/03/2026
|El Palomo
|192
|19/03/2026
|El Carbón
|441
|18/03/2026
|La Mudanza
|269
|17/03/2026
|La Lavandera
|180
|16/03/2026
|La Dama
|708
|14/03/2026
|San Pedro
|329
|13/03/2026
|San Pedro
|629
|12/03/2026
|La Dama
|308
|11/03/2026
|El Pescado
|287
|10/03/2026
|La Cama
|604
|09/03/2026
|Los Patos
|422
|07/03/2026
|Los Civiles
|655
|06/03/2026
|La Pelea
|265
|05/03/2026
|La Casa
|064
|04/03/2026
|El Carbón
|141
|03/03/2026
|Los Bombos
|388
|02/03/2026
|La Mudanza
|569
|28/02/2026
|El Fraile
|867
|27/02/2026
|El Cañón
|625
|26/02/2026
|Los Tacones
|444
|25/02/2026
|El Pavo
|495
|24/02/2026
|La Uva
|415
|23/02/2026
|El Rosario
|568
|21/02/2026
|El Cartucho
|850
|19/02/2026
|El Garrote
|334
|18/02/2026
|España
|820
|17/02/2026
|El Gato
|075
|16/02/2026
|La Campana
|840
Nota informativa: Este artículo se redacta con fines informativos basándose en los datos facilitados del sorteo local. Para cualquier reclamación legal, el portador del boleto debe remitirse a la oficina oficial de Cruz Roja Ceuta.