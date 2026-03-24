Este martes 24 de marzo de 2026 se ha celebrado una de las citas con la suerte más tradicionales y esperadas en la ciudad autónoma: el sorteo de Cruz Roja Ceuta, popularmente conocido por el sorteo de «El Guarro» (referencia histórica al premio en especie que se otorgaba antiguamente).

La combinación ganadora ya ha sido extraída y los poseedores de las papeletas ya pueden comprobar si su número coincide con el premiado en esta jornada solidaria.

Número Ganador del Sorteo de Cruz Roja Ceuta (24 de marzo)

Número Premiado: 779

Detalles del sorteo y premios

El sorteo de «El Guarro» es una institución en Ceuta que combina la tradición popular con la labor social de Cruz Roja. Los fondos recaudados con la venta de estos boletos se destinan íntegramente a los proyectos de ayuda y asistencia que la organización desarrolla en la ciudad.

El premio: El poseedor del número 779 podrá canjear su papeleta por el premio establecido para el sorteo de este martes (generalmente un lote de productos o su equivalente, según las bases actuales de la asamblea local).

Cómo reclamar tu premio

Si eres el afortunado poseedor del número 779, estos son los pasos a seguir:

Validación: Acude con tu papeleta original a la sede de Cruz Roja Española en Ceuta. Estado del boleto: Es imprescindible que el resguardo no presente enmiendas, tachaduras ni roturas que impidan su correcta identificación. Plazo: Al ser un sorteo local de carácter benéfico, se recomienda realizar el canje en los días inmediatamente posteriores a la extracción para facilitar la gestión administrativa.

Histórico de Resultados: Sorteo de Cruz Roja Ceuta

Fecha Nombre Popular Número 24/03/2026 El Guarro 779 23/03/2026 El Carbón 341 21/03/2026 El Palomo 192 19/03/2026 El Carbón 441 18/03/2026 La Mudanza 269 17/03/2026 La Lavandera 180 16/03/2026 La Dama 708 14/03/2026 San Pedro 329 13/03/2026 San Pedro 629 12/03/2026 La Dama 308 11/03/2026 El Pescado 287 10/03/2026 La Cama 604 09/03/2026 Los Patos 422 07/03/2026 Los Civiles 655 06/03/2026 La Pelea 265 05/03/2026 La Casa 064 04/03/2026 El Carbón 141 03/03/2026 Los Bombos 388 02/03/2026 La Mudanza 569 28/02/2026 El Fraile 867 27/02/2026 El Cañón 625 26/02/2026 Los Tacones 444 25/02/2026 El Pavo 495 24/02/2026 La Uva 415 23/02/2026 El Rosario 568 21/02/2026 El Cartucho 850 19/02/2026 El Garrote 334 18/02/2026 España 820 17/02/2026 El Gato 075 16/02/2026 La Campana 840

Nota informativa: Este artículo se redacta con fines informativos basándose en los datos facilitados del sorteo local. Para cualquier reclamación legal, el portador del boleto debe remitirse a la oficina oficial de Cruz Roja Ceuta.