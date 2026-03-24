La exclusividad de vivir la Semana Santa desde las alturas de la capital hispalense ha alcanzado cotas históricas este 2026. Según datos del Colegio de Administradores de Fincas (CAF) de Sevilla, el precio medio por alquilar un balcón durante la semana completa se ha situado en los 6.000 euros, lo que supone haber duplicado los costes en apenas tres años.

Lo que en 2023 se cotizaba a 3.000 euros, hoy es un mercado de lujo que no parece tocar techo. En puntos estratégicos de la Carrera Oficial, como la calle Sierpes o la Avenida de la Constitución, las cifras pueden escalar hasta los 9.000 euros si el servicio incluye cáterin.

Un mercado de contrastes

Aunque las cifras de cuatro dígitos acaparan los titulares, el mercado ofrece opciones variadas dependiendo de la ubicación y el día:

Carrera Oficial y Madrugá: Son los momentos y lugares más prohibitivos, donde el aforo y la visibilidad se pagan a precio de oro.

Son los momentos y lugares más prohibitivos, donde el aforo y la visibilidad se pagan a precio de oro. Zonas céntricas (ej. Cuesta del Bacalao): Presentan precios algo más contenidos pero igualmente elevados.

Presentan precios algo más contenidos pero igualmente elevados. Balcones fuera de ruta oficial: En calles por donde pasan pocas hermandades, los precios oscilan entre los 80 y 300 euros por día.

La advertencia de los expertos: Ojo con Hacienda

El auge de este negocio temporal ha puesto en alerta al CAF, que recuerda que «un balcón no es terreno libre de impuestos». Los propietarios deben tener en cuenta tres pilares legales fundamentales para evitar problemas legales:

Declaración de la Renta: Los ingresos deben computarse como rendimientos del capital inmobiliario. No declararlos puede acarrear multas de entre el 50% y el 150% de la cantidad ocultada. El IVA: Al considerarse una actividad económica independiente, este tipo de arrendamientos está sujeto y no exento de IVA, por lo que el propietario tiene la obligación de repercutir el impuesto. Licencias y Comunidad: Si se alquila la vivienda completa, es obligatoria la licencia turística. Además, el CAF recalca que los estatutos de las comunidades de vecinos pueden limitar estas actividades por razones de seguridad, aforo y uso de zonas comunes.