Un juzgado de Tudela ha dictado el auto de procesamiento contra cinco personas pertenecientes a dos familias por la presunta venta y matrimonio forzoso de una menor en la localidad de Corella (Navarra). Los hechos, que se remontan a agosto de 2025, describen un escenario de trata de seres humanos donde una adolescente de apenas 14 años fue entregada a cambio de dinero y alcohol.

El magistrado instructor considera que existen indicios suficientes para juzgar a los implicados por delitos de trata con fines de matrimonio forzoso y explotación para la mendicidad.

Un «trato» documentado en redes sociales

La investigación ha sacado a la luz detalles escabrosos sobre cómo se fraguó y ejecutó la transacción de la menor:

El precio del enlace: Aunque inicialmente se barajó una cifra de 10.000 euros, el acuerdo final se cerró en 5.000 euros en efectivo, cinco botellas de whisky y algo de comida , según declaraciones de testigos y el propio reconocimiento inicial del progenitor ante la Policía Local.

Aunque inicialmente se barajó una cifra de 10.000 euros, el acuerdo final se cerró en , según declaraciones de testigos y el propio reconocimiento inicial del progenitor ante la Policía Local. Pruebas en Instagram: El juez cuenta con grabaciones obtenidas del perfil de la madre de la víctima. En los vídeos se observa la celebración del compromiso, donde el «marido» entrega un anillo a la menor, además de imágenes de la madre exhibiendo fajos de billetes de curso legal.

El juez cuenta con grabaciones obtenidas del perfil de la madre de la víctima. En los vídeos se observa la celebración del compromiso, donde el «marido» entrega un anillo a la menor, además de imágenes de la madre de curso legal. Explotación en Lérida: Tras el enlace, la menor fue trasladada a la provincia de Lérida. La investigación confirma que fue localizada por las autoridades practicando la mendicidad en las localidades de Borges Blanques y Bellpuig, presuntamente inducida por su suegro y su marido.

Situación procesal

A pesar de la gravedad de los cargos, los cinco procesados se encuentran actualmente en libertad provisional, una situación que se mantendrá hasta la celebración del juicio, ya que el magistrado estima que no han variado las circunstancias para modificar su estatus.

Cita del auto: El juez tipifica los hechos como un claro caso de trata de seres humanos, subrayando la especial vulnerabilidad de la víctima debido a su edad y el entorno de explotación al que fue sometida tras el pago.

Los acusados han sido citados para prestar declaración indagatoria el próximo 9 de junio. El caso podría marcar un precedente en la lucha contra los matrimonios forzados en la comunidad foral, poniendo el foco en la responsabilidad penal tanto de quienes compran como de los progenitores que venden a sus hijos.