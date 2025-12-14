Un tiroteo ocurrido este sábado en el campus de la Universidad de Brown, situada en Providence, Rhode Island, ha dejado un saldo trágico de al menos dos muertes y ocho heridos graves, según un comunicado emitido por la institución.

La universidad confirmó la inevitable pérdida de dos personas víctimas de este trágico acontecimiento que tuvo lugar en el edificio de ingeniería Barus & Holley. En una declaración oficial, la institución expresó su profundo pesar por las vidas perdidas y su apoyo a los afectados por la situación.

Las ocho personas que resultaron heridas se encuentran en estado crítico pero estable y han sido trasladadas a hospitales de la zona para recibir atención médica inmediata. La comunidad universitaria está en shock ante esta noticia.

El campus universitario fue rápidamente cercado por el personal de las fuerzas del orden, que continúan buscando al o los sospechosos del ataque. En su informe, se mencionó que el autor o autores del tiroteo aún no han sido detenidos y que las labores de investigación están en curso para esclarecer los hechos.

El subjefe del departamento de policía de Providence, Timothy O’Hara, ha señalado que la investigación está adaptándose conforme avanza, afirmando que no tienen información precisa sobre cómo el sospechoso logró ingresar al campus, pero está claro que abandonó el lugar tras cometer el delito.

O’Hara también proporcionó una descripción preliminar del sospechoso, indicando que era un hombre vestido de negro. Sin embargo, los detalles siguen siendo limitados mientras la policía lleva a cabo su investigación pormenorizada.

En una versión de los hechos reportada por el alcalde de la ciudad, Brett Smiley, se indicó que se realizó un primer arresto, pero posteriormente se aclaró que dicho individuo no estaba vinculado con el tiroteo. Además, el arma utilizada en el ataque sigue sin ser localizada.

Aproximadamente a las 17:00 horas locales, la Universidad Brown emitió una alerta interna a sus estudiantes, advirtiéndoles sobre un tiroteo activo en su campus y aconsejando que se refugien en sus lugares seguros hasta que la situación estuviera bajo control. La prioridad de la universidad es garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa.

La rápida respuesta de las fuerzas de seguridad ha sido elogiada en medio de esta crisis, aunque la tensión persiste mientras se efectúan las investigaciones. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha informado que agentes del FBI han sido desplegados en la escena para asistir a las autoridades locales en el manejo de esta situación crítica.

El vicepresidente, JD Vance, expresó su preocupación por el incidente, pidiendo a la comunidad que eleve oraciones por las víctimas y sus familias. Este tiroteo se suma a una alarmante tendencia, ya que los análisis de CNN indican que durante este año se han registrado más de 70 tiroteos en instituciones educativas en todo el país.