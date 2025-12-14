Un guardia civil ha resultado herido de gravedad tras sufrir un violento ataque con un garfio por parte de un inmigrante en la frontera de Ceuta. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que el golpe iba dirigido a la cabeza y que el agente se salvó «de milagro». La agresión se produjo en una jornada de fuerte presión migratoria, agravada por el temporal de la borrasca ‘Emilia’.

El ataque se produjo en un día especialmente complicado, marcado por numerosos intentos de entrada a nado y saltos a la valla. Según fuentes de la AUGC, el agresor se encontraba escondido en territorio español, un problema que la asociación vincula a un fallo en los sensores de la frontera.

El agresor arremetió violentamente contra el agente con un garfio, un arma punzante de gran peligrosidad. Aunque el agente logró esquivar el golpe que iba directo a la cabeza, sufrió una herida profunda en el brazo. La AUGC advierte que el suceso podría haber sido una «tragedia irreversible» y califica lo ocurrido como un «intento de homicidio en la frontera».

Denuncia de inferioridad de medios y violencia creciente

La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha condenado enérgicamente el ataque y ha criticado las condiciones en las que trabajan los agentes en Ceuta.

Los puntos clave de la denuncia son:

• Violencia recrudecida: La violencia contra los agentes ya no se limita a agresiones físicas, sino que incluye el uso de armas lesivas.

• Inferioridad de medios: La AUGC insiste en la «absoluta inferioridad numérica y de medios» con la que operan los guardias civiles frente a la violencia «desmedida» en la frontera sur.

• Falta de protección: La asociación critica al Ministerio del Interior por no dotar a los agentes de la protección necesaria, una circunstancia especialmente grave bajo alta presión migratoria y climatología adversa.

La AUGC ha vuelto a reclamar el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo y ha interpelado directamente al ministro del Interior, preguntando «qué más tiene que pasar» para que se adopten medidas contundentes que garanticen la seguridad de los efectivos.