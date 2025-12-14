La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla en Ceuta para hoy domingo, 14 de diciembre de 2025, debido a la previsión de lluvias, tormentas y fenómenos costeros. El temporal obligará a cancelar varias salidas marítimas de las compañías Baleària y DFDS. Se espera una jornada marcada por precipitaciones, fuertes vientos y un cielo muy nuboso.

Previsión detallada por franjas horarias

De acuerdo con la AEMET, la jornada en Ceuta estará marcada por un clima adverso, con el siguiente desarrollo:

• Primeras horas (Madrugada): Cielos encapotados con tormenta. Se esperan chubascos, con una intensidad de unos 5 litros por metro cuadrado a las 03:00.

• Mañana (hasta mediodía): Continuará muy nuboso, con probabilidad de más tormentas.

• Tarde y Noche: Intervalos nubosos con tendencia a mantenerse la posibilidad de chubascos. Las precipitaciones serán débiles por la tarde.

Temperaturas y viento

Las temperaturas se mantendrán estables en comparación con la jornada de ayer:

• Máxima: 18 grados

• Mínima: 13 grados

El viento soplará desde el este, contribuyendo a los fenómenos costeros por los que la ciudad también se encuentra en alerta.

Impacto del temporal

La previsión de la borrasca ‘Emilia’ y las adversas condiciones marítimas han llevado a las navieras Baleària y DFDS a tomar precauciones, anunciando la cancelación de varias salidas previstas para hoy domingo, afectando al tráfico entre la península y la ciudad autónoma.