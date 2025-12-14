La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla en Ceuta para hoy domingo, 14 de diciembre de 2025, debido a la previsión de lluvias, tormentas y fenómenos costeros. El temporal obligará a cancelar varias salidas marítimas de las compañías Baleària y DFDS. Se espera una jornada marcada por precipitaciones, fuertes vientos y un cielo muy nuboso.
Previsión detallada por franjas horarias
De acuerdo con la AEMET, la jornada en Ceuta estará marcada por un clima adverso, con el siguiente desarrollo:
• Primeras horas (Madrugada): Cielos encapotados con tormenta. Se esperan chubascos, con una intensidad de unos 5 litros por metro cuadrado a las 03:00.
• Mañana (hasta mediodía): Continuará muy nuboso, con probabilidad de más tormentas.
• Tarde y Noche: Intervalos nubosos con tendencia a mantenerse la posibilidad de chubascos. Las precipitaciones serán débiles por la tarde.
Temperaturas y viento
Las temperaturas se mantendrán estables en comparación con la jornada de ayer:
• Máxima: 18 grados
• Mínima: 13 grados
El viento soplará desde el este, contribuyendo a los fenómenos costeros por los que la ciudad también se encuentra en alerta.
Impacto del temporal
La previsión de la borrasca ‘Emilia’ y las adversas condiciones marítimas han llevado a las navieras Baleària y DFDS a tomar precauciones, anunciando la cancelación de varias salidas previstas para hoy domingo, afectando al tráfico entre la península y la ciudad autónoma.