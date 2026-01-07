Es oficial: el universo de Tomorrowland se expande al sudeste asiático. La organización belga y el Gobierno de Tailandia han confirmado que la primera edición de este icónico festival en el continente se celebrará del 11 al 13 de diciembre de 2026. El escenario elegido es el Valle de la Sabiduría (Wisdom Valley), un espectacular entorno natural en la provincia de Chonburi, a tan solo 20 minutos de la turística ciudad de Pattaya.

Calendario de venta y registro

Si tienes previsto asistir, apunta estas fechas clave en tu calendario para no quedarte sin tu pase:

Registro previo: Se abre este jueves, 8 de enero de 2026 , a través de la web oficial del festival. Registrarse es un paso indispensable para acceder a la preventa.

Se abre este jueves, , a través de la web oficial del festival. Registrarse es un paso indispensable para acceder a la preventa. Venta de paquetes de hotel: Comenzará el 28 de febrero de 2026 . Estos paquetes suelen incluir alojamiento en Pattaya y traslados directos al recinto.

Comenzará el . Estos paquetes suelen incluir alojamiento en Pattaya y traslados directos al recinto. Venta mundial de entradas: Arrancará el 7 de marzo de 2026. Dada la expectación por ser la primera edición en Asia, se espera que los boletos se agoten en cuestión de horas.

Precios de las entradas

Los organizadores han establecido un rango de precios que varía según la duración y la exclusividad de la experiencia:

Entrada de un día (Day Pass): Desde 5.100 bahts (aprox. 140 €).

Desde (aprox. 140 €). Abono de tres días (Full Madness Pass): Alrededor de 12.500 bahts (aprox. 340 €).

Alrededor de (aprox. 340 €). Pases VIP / Comfort: Pueden alcanzar los 20.200 bahts (aprox. 550 €), ofreciendo acceso a zonas exclusivas y mejores servicios.

Una apuesta estratégica por el turismo

El Gobierno tailandés no ha escatimado en gastos para asegurar este evento, aprobando un presupuesto de 61,5 millones de dólares para garantizar su celebración anual hasta el año 2030. Con una previsión de 50.000 asistentes diarios, el objetivo es posicionar a Tailandia como el epicentro del entretenimiento en Asia y recuperar las cifras de turismo previas a la pandemia.

El festival contará con seis escenarios, incluyendo los emblemáticos CORE y Freedom, integrados en un paisaje de palmeras y lagos donde se promete que «la música y la naturaleza bailarán juntas». Aunque el cartel de artistas (line-up) se mantiene en secreto, se espera la presencia de los mejores DJs del mundo, siguiendo el estándar de excelencia de la edición original en Bélgica.