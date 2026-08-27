AEMET prevé para Ceuta este jueves, 27 de agosto de 2026 intervalos nubosos y temperaturas entre 27°C (máxima) y 21°C (mínima).
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La sensación térmica será similar a la temperatura real (hasta 26°C y mínima de 21°C). El viento soplará del oeste (O) a 15 km/h y la humedad relativa permanecerá entre el 60% y el 80%. La probabilidad de precipitación figura en el parte con un 40% y el índice UV máximo se sitúa en 8.
Previsión para los próximos días
El viernes 28 de agosto la AEMET anuncia despejado, con máxima de 27°C y mínima de 19°C; el viento seguirá del oeste con rachas alrededor de 20 km/h.
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El sábado 29 de agosto el cielo quedará poco nuboso, con máxima de 25°C y mínima de 18°C; el viento rolará a componente este a unos 10 km/h.
Para el domingo 30 de agosto la AEMET indica máxima de 26°C y mínima de 18°C; no se especifica estado del cielo ni velocidad del viento en los datos facilitados.
Resumen del día en Ceuta
- Temperatura máxima: 27°C
- Temperatura mínima: 21°C
- Estado del cielo: Intervalos nubosos
- Viento: O (15 km/h)
- Probabilidad de precipitación: 40%
- Humedad relativa: 60% a 80%
- Índice UV máximo: 8
Recomendaciones
Con un UV máximo de 8, proteja piel y ojos: use crema con factor alto y gafas de sol en las horas centrales.
Aunque predominen los intervalos nubosos, existe un 40% de probabilidad de lluvia; lleve una prenda ligera impermeable si va a permanecer mucho tiempo al aire libre. Tenga en cuenta el viento del oeste al elegir la ropa, especialmente cerca de la costa.