AEMET prevé para Ceuta este jueves, 27 de agosto de 2026 intervalos nubosos y temperaturas entre 27°C (máxima) y 21°C (mínima).

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La sensación térmica será similar a la temperatura real (hasta 26°C y mínima de 21°C). El viento soplará del oeste (O) a 15 km/h y la humedad relativa permanecerá entre el 60% y el 80%. La probabilidad de precipitación figura en el parte con un 40% y el índice UV máximo se sitúa en 8.

Previsión para los próximos días

El viernes 28 de agosto la AEMET anuncia despejado, con máxima de 27°C y mínima de 19°C; el viento seguirá del oeste con rachas alrededor de 20 km/h.

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El sábado 29 de agosto el cielo quedará poco nuboso, con máxima de 25°C y mínima de 18°C; el viento rolará a componente este a unos 10 km/h.

Para el domingo 30 de agosto la AEMET indica máxima de 26°C y mínima de 18°C; no se especifica estado del cielo ni velocidad del viento en los datos facilitados.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 27°C

27°C Temperatura mínima: 21°C

21°C Estado del cielo: Intervalos nubosos

Intervalos nubosos Viento: O (15 km/h)

O (15 km/h) Probabilidad de precipitación: 40%

40% Humedad relativa: 60% a 80%

60% a 80% Índice UV máximo: 8

Recomendaciones

Con un UV máximo de 8, proteja piel y ojos: use crema con factor alto y gafas de sol en las horas centrales.

Aunque predominen los intervalos nubosos, existe un 40% de probabilidad de lluvia; lleve una prenda ligera impermeable si va a permanecer mucho tiempo al aire libre. Tenga en cuenta el viento del oeste al elegir la ropa, especialmente cerca de la costa.

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