Jueves, 27 de agosto de 2026: el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta informa que hay 3 farmacias de guardia en la ciudad.
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Las guardias cubren atención fuera del horario habitual, incluidas las dispensaciones nocturnas y medicamentos con receta. A continuación, las tienes por zona con dirección y teléfono para localizar la más cercana.
Zona Centro
- DE LA PINTA (Centro) – Dirección: MARINA ESPAÑOLA Nº 64 (GRUPOS ALFAU) – Teléfono: 956 51 23 96
Campo Exterior
- LOBATO (Campo Exterior) – Dirección: AV EJERCITO ESPAÑOL Nº 10 (ZONA ZURRÓN) – Teléfono: 956 50 30 54
Turno noche
- PUYA C.B. (Turno de Noche) – Dirección: C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Teléfono: 956 50 04 20
Antes de desplazarte, llama al número de la farmacia de guardia para confirmar disponibilidad y evitar desplazamientos innecesarios. Lleva la receta si el medicamento la requiere y, cuando sea posible, la información básica del tratamiento para acelerar la atención.
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