En una entrevista reciente en el programa “Herrera en COPE”, el ministro Torres ha denunciado el «señalamiento increíblemente duro» que ha sufrido el exdelegado de Ceuta, Pérez Triano.

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Torres ha mostrado su apoyo al exdelegado, afirmando que la presión ejercida sobre él no está relacionada con la gestión de la llegada masiva de migrantes que ha afectado a la ciudad autónoma.

El ministro ha hecho hincapié en que la situación migratoria en Ceuta es compleja y que resulta inapropiado vincular la salida de Pérez Triano a este fenómeno.

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Esta declaración se produce en un momento en que la ciudad enfrenta desafíos significativos debido a la crisis migratoria en su frontera con Marruecos.

Torres ha instado a la reflexión sobre el papel de los funcionarios en contextos difíciles y la necesidad de proteger a quienes trabajan en la gestión de estas situaciones.

La defensa de Torres podría fortalecer la posición de Pérez Triano en la comunidad local, especialmente entre quienes apoyan una gestión más humanitaria de la inmigración en Ceuta.