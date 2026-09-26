El líder del partido Vox, Santiago Abascal, ha manifestado su escepticismo respecto al nuevo decreto del Gobierno que busca agilizar las expulsiones de inmigrantes en Ceuta. Abascal considera que esta medida no será efectiva para resolver la actual crisis migratoria en la ciudad autónoma.

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Durante una reciente rueda de prensa, Abascal se preguntó qué impulsa al Ejecutivo en su «empeño» de lo que denomina «secuestro institucional» de los menores no acompañados en Ceuta. Esta declaración se da en un contexto donde la gestión de la inmigración y la seguridad fronteriza son temas candentes en la agenda política.

El líder de Vox subrayó que los problemas en Ceuta son complejos y requieren soluciones integrales, más allá de acciones puntuales como el decreto mencionado. Abascal insistió en que el foco debe estar en los verdaderos culpables de la crisis migratoria, sugiriendo que las políticas actuales no abordan la raíz del problema.

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Desde la llegada de un gran número de inmigrantes a Ceuta, la ciudad ha vivido un aumento en la presión sobre sus recursos y servicios. La situación ha generado un debate en la sociedad ceutí, donde se cruzan las preocupaciones por la seguridad, la gestión de los recursos y el bienestar de los menores.

El Gobierno, por su parte, sigue defendiendo que el decreto es una herramienta necesaria para implementar un proceso más rápido de expulsiones y retorno de inmigrantes. Sin embargo, críticos como Abascal advierten que estas acciones son insuficientes para enfrentar los desafíos actuales.

La crisis migratoria en Ceuta sigue siendo un tema de gran relevancia a nivel nacional, con diferentes voces pidiendo un enfoque más contundente que incluya no solo medidas legislativas, sino también una cooperación internacional más efectiva para abordar la situación en origen.