El fallecido, que presuntamente intentaba acceder a la ciudad autónoma a nado junto a otro compañero, perdió el equilibrio en las rocas y cayó al agua.

Una nueva tragedia humana se ha registrado en las costas de Ceuta. Agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil recuperaron la tarde de este jueves el cuerpo sin vida de un joven en las inmediaciones del castillo del Desnarigado, tras sufrir un fatal accidente cuando intentaba ganar tierra firme.

Los hechos: un trágico accidente en la costa

Según los primeros datos no oficiales, el suceso ocurrió en torno a las 17:00 horas. Dos migrantes habrían logrado llegar a nado hasta la escarpada zona del Desnarigado. Mientras uno de ellos consiguió ponerse a salvo y ascender por el área rocosa, el segundo perdió el equilibrio durante la subida, precipitándose al mar y perdiendo la vida al instante.

Tras recibir la alerta del siniestro, los componentes del Servicio Marítimo, en colaboración con el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), se desplegaron de inmediato en el lugar para proceder a la recuperación del cadáver. El cuerpo fue trasladado posteriormente a la base que la unidad marítima tiene en el puerto pesquero ceutí, donde se activó el protocolo correspondiente a la espera del personal forense y los servicios funerarios para su traslado al depósito.

Investigación en curso y presión migratoria

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial ha abierto una investigación oficial para esclarecer formalmente cómo se desarrollaron los hechos. Asimismo, la autopsia determinará las causas exactas del fallecimiento.

Este trágico suceso se enmarca en una jornada de persistente presión migratoria en la ciudad, donde se siguen registrando intentos de entrada por parte de personas que buscan bordear los espigones a nado o que recurren a embarcaciones para aproximarse a puntos más alejados y peligrosos del litoral, como el entorno del Desnarigado.