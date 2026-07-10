La jornada de viernes, 10 de julio de 2026 mantiene una oferta intensa de transporte marítimo entre Ceuta y Algeciras. Las principales compañías programan salidas a lo largo del día, con travesías de entre 60 minutos (Fast Ferry) y 90 minutos (Ferry).

Para planificar bien el viaje, aquí tienes los horarios de ferrys Ceuta–Algeciras y la vuelta, con los operadores Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea según la programación del día.

Ruta Ceuta – Algeciras

Estas son las salidas previstas desde Ceuta hacia Algeciras el viernes 10 de julio de 2026, con primera salida a las 06:00 y última a las 23:00.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

Así queda la programación del viernes 10 de julio de 2026 en sentido contrario, con primera salida a las 06:30 y última a las 23:30.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para evitar contratiempos, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y comprobar el estado de la salida con la compañía correspondiente.

También es aconsejable revisar las condiciones meteorológicas en el Estrecho y tener preparada la documentación de viaje antes de embarcar.