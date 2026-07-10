La Consejería de Medio Ambiente multiplica los trabajos de baldeo e hidrolimpieza en turnos de mañana, tarde y noche para optimizar el estado de barriadas, calles y accesos a las playas.

La Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, a través de la empresa municipal Servilimpce, ha puesto en marcha un ambicioso plan especial de refuerzo veraniego para la limpieza viaria. Esta iniciativa busca intensificar de manera drástica los trabajos de baldeo e hidrolimpieza en toda la ciudad autónoma durante los meses de mayor actividad y calor del año.

El dispositivo se ha estructurado minuciosamente en tres turnos operativos —mañana, tarde y noche— para asegurar una intervención constante tanto en las barriadas de la periferia como en el centro urbano, mejorando notablemente las condiciones estéticas y sanitarias de los espacios públicos más transitados.

Cronograma y despliegue del operativo diario

Para maximizar la eficiencia y cubrir todas las zonas sensibles de Ceuta, las cuadrillas y la maquinaria pesada de Servilimpce se han distribuido de la siguiente manera:

Turno de Mañana: Un total de seis cubas de baldeo concentran sus esfuerzos en áreas como San José (Vicedo Martínez), Marqués de Lede, calle Córdoba y la Barriada España (con actuaciones concretas en las calles Viña y García Morato). Paralelamente, los equipos de hidrolimpieza a presión actúan en los distritos norte y sur, focalizándose en los accesos a las playas, sus servicios colindantes y diversos puntos de San José.

Un total de seis cubas de baldeo concentran sus esfuerzos en áreas como San José (Vicedo Martínez), Marqués de Lede, calle Córdoba y la Barriada España (con actuaciones concretas en las calles Viña y García Morato). Paralelamente, los equipos de hidrolimpieza a presión actúan en los distritos norte y sur, focalizándose en los accesos a las playas, sus servicios colindantes y diversos puntos de San José. Turno de Tarde: Las labores de baldeo se desplazan a entornos de alta actividad comercial y vecinal como el Mercado Central, Bermudo Soriano, Fuente Terrones y la barriada de Zurrón. Asimismo, las hidrolimpiadoras realizan tratamientos específicos en la barriada del Príncipe y en puntos neurálgicos del centro de la ciudad.

Las labores de baldeo se desplazan a entornos de alta actividad comercial y vecinal como el Mercado Central, Bermudo Soriano, Fuente Terrones y la barriada de Zurrón. Asimismo, las hidrolimpiadoras realizan tratamientos específicos en la barriada del Príncipe y en puntos neurálgicos del centro de la ciudad. Turno de Noche: Con el fin de evitar interferencias con el tráfico y el tránsito peatonal, tres cubas de baldeo actúan a altas horas de la noche en las zonas de Santos Vilela, el entorno de Correa, Serrano Orive y la Plaza de África, blindando la limpieza en áreas de gran afluencia de ocio.

Adaptación a la temporada estival

Desde la Consejería se ha remarcado que este plan de verano se concibe como un esfuerzo continuado para robustecer los servicios ordinarios de limpieza. De este modo, los recursos humanos y materiales se adaptan dinámicamente a las necesidades estacionales de cada barrio, contribuyendo de forma decisiva a mantener Ceuta en óptimas condiciones de higiene, salubridad y bienestar de cara a la temporada turística y vecinal.