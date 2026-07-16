La plaza de toros de Valencia acoge este jueves 16 de julio una corrida mixta con Román, Nek Romero y la novillera Olga Casado, en un ciclo marcado por la suspensión de la desencajonada debido a la ola de calor

La Feria de Julio de Valencia de 2026 continúa con el desarrollo de su programación oficial para este jueves 16 de julio. Tras las alteraciones sufridas en las actividades preliminares por causas meteorológicas, el coso de la calle de Játiva se prepara para acoger uno de los festejos más singulares de su abono, que combina la presencia de matadores de toros consolidados con las nuevas promesas del escalafón novilleril.

Horario y detalles de la corrida de toros mixta de este jueves

El festejo de hoy, jueves 16 de julio, dará comienzo a las 19:30 horas en la plaza de toros de Valencia. Se trata de una corrida de toros mixta en la que se lidiarán astados de diferentes ganaderías y para profesionales de distintas categorías.

El cartel de la tarde está compuesto por los diestros valencianos Román y Nek Romero, quienes se encargarán de la lidia de los toros pertenecientes a la ganadería de José Enrique Fraile de Valdefresno. La terna la completa la novillera Olga Casado, que se medirá a los novillos de la divisa de Montalvo.

Un programa condicionado por la ola de calor en Valencia

La presente edición de la Feria de Julio de Valencia, que se celebra entre el 15 y el 19 de julio de 2026, cuenta con una estructura que contempla tres corridas de toros (siendo una de ellas la mixta de esta tarde), una novillada picada y un festejo de desencajonada nocturna. Sin embargo, este último evento de desencajonada ha tenido que ser suspendido debido al aviso rojo decretado por la ola de calor.

El ciclo taurino destaca por la confluencia de grandes figuras del toreo que comparten cartel, como son los diestros Roca Rey, José María Manzanares y Alejandro Talavante. Asimismo, la feria de este año hace una apuesta decidida por la representación de toreros locales de la Comunidad Valenciana, con nombres destacados como Román, Nek Romero y Samuel Navalón, a los que se suma la participación del novillero Marco Polope.