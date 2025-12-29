El cuerpo encontrado este lunes en la zona donde se buscaban a los españoles desaparecidos en Indonesia corresponde a la hija de Andrea Ortuño, superviviente del naufragio ocurrido el pasado viernes, según confirmó a EFE una fuente de la agencia indonesia de rescate Basarnas.

“La familia ha confirmado que se trata del cuerpo de Lia”, explicó el oficial de Basarnas, Yudha, tras el traslado del cadáver a un hospital de Labuan Bajo, punto desde donde se coordina parte del operativo de búsqueda.

Imágenes difundidas por medios locales muestran a Ortuño identificando el cuerpo de su hija dentro de una ambulancia, donde se encontraba en una bolsa trasladada desde el mar.

Según informó Basarnas, un residente de la isla de Serai avistó el cuerpo a unas 0,5 millas náuticas del lugar donde se cree que ocurrió el hundimiento, y un equipo de rescate acudió al sitio esta mañana.

Las familias de los cuatro valencianos desaparecidos lamentaron confirmar el fallecimiento de uno de los tres menores y solicitaron respeto por la intimidad de los afectados. En un comunicado, pidieron “una oración por todos ellos” y que se preserve la identidad de los niños en la medida de lo posible.

El Gobierno español, a través de la Embajada en Yakarta, mantiene un seguimiento continuo del operativo de rescate y presta apoyo consular a los familiares.

Los tres españoles que permanecen desaparecidos son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Ortuño. Andrea Ortuño, que también viajaba en la embarcación, fue rescatada junto a otra de sus hijas.

Las labores de búsqueda continúan, y las familias han expresado su decisión de no regresar a España hasta localizar a los cuatro desaparecidos.