La Policía Nacional ha arrestado a tres integrantes de la banda juvenil Trinitarios, dos de ellos menores de 18 años, por su presunta implicación en el intento de homicidio de un joven de 19 años en el distrito de Latina. Los dos menores han sido ingresados en un centro de menores de Madrid.

El ataque ocurrió la noche del 15 de noviembre, alrededor de las 23:55, en un parque ubicado en la confluencia de las calles Sepúlveda y Gotarrendura. Según las investigaciones, la víctima no tenía ninguna relación con bandas violentas y fue elegida al azar tras cruzarse con el grupo agresor, que había planeado lo que se conoce como una “caída”, una incursión violenta en territorio controlado por bandas rivales, en este caso los DDP.

Los agresores separaron al joven de sus amigos y le exigieron realizar gestos ofensivos hacia la banda rival, además de entregar su teléfono móvil. Aunque el joven negó cualquier vínculo con los DDP, fue atacado con machetes y cuchillos, recibiendo hasta cinco heridas graves en abdomen, costado y espalda, una de ellas afectando su pulmón y provocándole un neumotórax.

Los servicios de emergencia del SAMUR acudieron al lugar y trasladaron al joven en estado crítico al Hospital Clínico San Carlos, escoltado por la Policía Municipal.

La investigación estuvo a cargo de la Brigada Provincial de Información y culminó el 16 de diciembre con la detención de los tres implicados, acusados de tentativa de homicidio, robo con violencia y pertenencia a organización criminal.