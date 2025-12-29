El 2025 en España ha estado marcado por figuras que han dejado huella en la música, la política, el deporte y la justicia. Desde Rosalía y Carlos Alcaraz hasta el rey emérito y varios protagonistas de la esfera política, estos nombres han sido protagonistas de un año intenso y lleno de polémicas.

Rosalía, la revolución cultural global

La cantante catalana Rosalía ha llevado el nombre de España por todo el mundo gracias a su álbum Lux, en el que canta en 13 idiomas distintos y que ha batido récords históricos de Spotify y listas internacionales. Más allá de la música, su estética y mensaje han generado un debate cultural y espiritual, e incluso ha recibido reconocimiento de la Iglesia por su capacidad de conectar con los valores evangélicos.

Política y tribunales: un año convulso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue condenado a 7.200 euros de multa y dos años de inhabilitación, convirtiéndose en el primer fiscal general en democracia en ser procesado y sentenciado. En el PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos terminaron en prisión provisional en medio del caso Koldo, lo que provocó una reestructuración de los estatutos del partido.

En la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón dimitió como presidente tras la polémica gestión de la dana de 2024, mientras la jueza Nuria Ruiz Tobarra investiga la actuación de las autoridades durante la tragedia, abriendo un proceso judicial histórico en España.

La monarquía y el debate público

El rey emérito Juan Carlos I continuó siendo foco de atención desde Abu Dabi, con la publicación de sus memorias Reconciliación y declaraciones polémicas sobre su legado y su familia. Su relación con Felipe VI y su imagen pública han protagonizado titulares durante todo el año.

Deportes y cultura: éxitos internacionales

Carlos Alcaraz se consolidó como número uno del mundo tras ganar Roland Garros y el US Open, mientras Aitana Bonmatí logró su tercer Balón de Oro consecutivo y el triplete con el Barcelona, reafirmando su liderazgo en el fútbol femenino mundial.

En el cine, Óliver Laxe destacó con Sirat, que ha sido reconocida en Cannes y se encuentra en la carrera hacia los Goya y los Óscar, consolidando al director gallego como una voz singular del cine contemporáneo español.

El 2025 ha sido, en definitiva, un año en el que la música, el deporte, la política y la justicia han creado protagonistas que han marcado la agenda y los debates en España, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva.