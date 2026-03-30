El pívot aragonés revienta la NCAA con una actuación histórica que no se veía desde los tiempos del «prime» de la leyenda de Sant Boi.

El baloncesto español tiene una nueva razón para soñar despierto. En pleno March Madness 2026, la gran vitrina del baloncesto universitario de EE. UU., Aday Mara ha firmado una actuación que ya es tendencia mundial. El pívot de 2,21 metros ha logrado lo que ningún otro jugador español había conseguido hasta la fecha en esta fase del torneo, desatando comparaciones directas con los mejores años de Pau Gasol.

Una exhibición para la historia

El video de su actuación, que se ha vuelto viral este lunes, muestra a un Mara dominante en ambos lados de la cancha. No ha sido solo una cuestión de números, sino de sensaciones. Con una agilidad impropia de su envergadura, el pívot español ha dejado jugadas que han dejado boquiabiertos a los ojeadores de la NBA presentes en el torneo:

Visión de juego de élite: Mara ha repartido asistencias desde el poste alto que han recordado a la etapa dorada de Gasol en los Lakers.

Mara ha repartido asistencias desde el poste alto que han recordado a la etapa dorada de Gasol en los Lakers. Dominio defensivo: Ha cerrado el aro con una serie de tapones y rebotes que han sido el eje de la victoria de su equipo en esta ronda crucial.

Ha cerrado el aro con una serie de tapones y rebotes que han sido el eje de la victoria de su equipo en esta ronda crucial. Hito inédito: Según las estadísticas que maneja el diario AS, Mara ha alcanzado unos registros combinados (puntos, rebotes y asistencias) que ningún compatriota había firmado en un partido de eliminación directa de la NCAA.

El «Efecto Gasol» regresa a EE. UU.

La prensa estadounidense ya se refiere a él como el heredero natural de la estirpe de pívots españoles talentosos. Su capacidad para entender el juego, sumada a su técnica individual, ha hecho que muchos analistas vean en él no solo un proyecto de futuro, sino una realidad que podría dar el salto a la NBA en el próximo Draft con una posición de privilegio.

«Ha logrado algo que nadie más había hecho. Estamos ante un show total que nos hace frotarnos las manos de cara al futuro de la Selección», destacan los comentaristas de AStv.

España se frota las manos

Con el Mundial de 2026 en el horizonte y la Selección en pleno proceso de renovación, la irrupción de Aday Mara es la mejor noticia posible para Sergio Scariolo. El joven pívot está demostrando que está preparado para los grandes escenarios y que la presión del «todo o nada» del March Madness solo sirve para potenciar su talento.

El video de sus 50 segundos de «show total» ya es lo más visto en las redes sociales deportivas, confirmando que la nueva joya del básquet español ya no es una promesa, sino una estrella en plena ascensión.