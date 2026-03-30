Tras superar su grave lesión de rodilla, el mediocentro madrileño diseña una hoja de ruta específica para llegar al 100% a la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

En el fútbol de élite, los tiempos los marca quien mejor lee el juego, y Rodrigo Hernández «Rodri» ha decidido aplicar esa máxima a su propia carrera. Tras meses de incertidumbre tras su rotura de ligamento cruzado, el actual Balón de Oro ha trazado un plan meticuloso para recuperar su trono como el mejor mediocentro del mundo justo a tiempo para el Mundial de 2026.

Una recuperación científica y mental

El plan de Rodri no solo se basa en la fisioterapia tradicional, sino en una gestión de cargas que prioriza la longevidad sobre la inmediatez. El jugador del Manchester City ha entendido que, a sus 29 años, su regreso debe ser progresivo para evitar recaídas que comprometan su presencia en la cita mundialista de este verano.

Fase de Consolidación: Rodri ha estado trabajando en sesiones de doble turno, combinando el gimnasio con trabajo específico de campo para recuperar la estabilidad de su rodilla derecha.

Rodri ha estado trabajando en sesiones de doble turno, combinando el gimnasio con trabajo específico de campo para recuperar la estabilidad de su rodilla derecha. Gestión de Minutos: En consenso con Pep Guardiola, el madrileño ha pactado una reincorporación paulatina a la competición oficial, evitando la saturación de partidos en el tramo final de la temporada de clubes.

El eje de Luis de la Fuente

Para la Selección Española, la salud de Rodri es una cuestión de Estado. El seleccionador Luis de la Fuente considera al madrileño «insustituible» en su esquema. El plan del jugador incluye llegar al campamento base de España con el ritmo competitivo justo: ni agotado por la exigencia de la Premier League, ni falto de chispa tras el parón por lesión.

«Mi objetivo no es solo volver a jugar, es volver a ser el jugador que era antes de la lesión. El Mundial es el gran sueño que me motiva cada día», ha dejado entrever el futbolista en su entorno más cercano.

El reto del bicampeonato de Europa y el trono mundial

Con España defendiendo su corona europea y buscando su segunda estrella mundial, Rodri sabe que su figura es el equilibrio necesario entre la defensa y el ataque. Su capacidad para dictar el ritmo de los partidos será clave frente a potencias como Argentina o Francia.

El «Plan Rodri» ya está en marcha, y todo apunta a que el director de orquesta de La Roja llegará a Norteamérica en plenitud de condiciones para liderar a una generación que aspira a todo.