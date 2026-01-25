El sorteo de la Bonoloto, organizado por Loterias y Apuestas del Estado, se ha celebrado este domingo 25 de enero de 2026, repartiendo premios entre los acertantes de toda España.



Combinación ganadora de la Bonoloto

Números premiados: 12, 13, 19, 26, 30 y 41

Complementario: 28

Reintegro: 7

Con esta combinación, los jugadores optan a premios en las distintas categorías en función del número de aciertos obtenidos.

Información para el ganador

• Cobro de premios:

Los premios inferiores a 2.000 euros pueden cobrarse en cualquier punto de venta oficial de Loterías. Los importes superiores deberán cobrarse en entidades bancarias autorizadas o a través de la web oficial si la apuesta fue validada online.

• Caducidad:

El plazo para reclamar los premios es de 90 días naturales a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

• Próximo sorteo:

La Bonoloto vuelve a celebrarse mañana lunes, con una nueva combinación y más oportunidades de premio.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que publica Loterías y Apuestas del Estado.