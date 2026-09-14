Redacción Internacional — La Alianza Atlántica ha retirado la habilitación de seguridad y la acreditación de acceso a un oficial de la Armada Española destinado en el cuartel general del Mando Marítimo Aliado (MARCOM) de la OTAN, ubicado en Northwood (al noroeste de Londres). La medida se adoptó tras detectarse su relación sentimental con una mujer sospechosa de mantener vínculos con el espionaje ruso.

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Según reveló el diario británico The Telegraph y han confirmado fuentes de la Armada Española, la relación comenzó a finales de 2024 a través de la aplicación de citas Tinder. La mujer posee doble nacionalidad británica y polaca, aunque es nacida en Rusia.

Acceso a las instalaciones militares

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Las alarmas de los servicios de inteligencia y seguridad de la Alianza saltaron tras comprobarse que la mujer llegó a ingresar en el recinto militar como acompañante del oficial durante una celebración navideña en la base. Tras varios meses de investigación, las autoridades del organismo intergubernamental resolvieron suspender las credenciales del militar y ordenar su retorno a España.

«El MARCOM no hace declaraciones sobre cuestiones de personal. La OTAN mantiene su pleno compromiso con la protección del personal aliado, la salvaguardia de la información clasificada y el mantenimiento de la confianza y la seguridad». — Portavoz del Mando Marítimo de la OTAN.

Fuentes del ejército español han calificado lo sucedido como un «incidente puntual» y han reconfirmado el regreso del militar a territorio nacional, si bien no han especificado su nuevo destino o si permanece en activo dentro del cuerpo.