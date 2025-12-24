El conflicto entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, ha escalado en los últimos días con declaraciones que no solo buscan movilizar a sus bases, sino también, en cierto modo, mantener una narrativa de poder y resistencia ante la presión internacional.

Trump, conocido por su estilo provocador, advirtió a Maduro el lunes que, si «se hace el duro», esa sería «la última vez» que lo haría. Este comentario no solo refuerza su postura ante Venezuela, sino que también apela a un público interno que busca un líder firme y sin contemplaciones.

Por su parte, Maduro ha enfatizado la preparación de su pueblo ante posibles agresiones de EE.UU., utilizando un lenguaje que, aunque belicoso, también se combina con llamados a la paz y el diálogo. Esta dualidad en sus mensajes provoca una confusión que podría ser beneficiosa para sus fines políticos.

Ambos líderes parecen haber distorsionado la línea entre el discurso y la acción, generando expectativas en sus seguidores al tiempo que mantienen una estrategia de distracción respecto a sus problemas internos. Como menciona Francisco Sánchez, director del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, ambos requieren de una movilización constante de sus bases en tiempos de incertidumbre.

Trump ha acostumbrado al público a declaraciones rimbombantes que descalifican a otros países y hasta a sus oponentes políticos. Sus expresiones simplistas y directas, aunque pueden ser interpretadas como amenazas, están diseñadas para mantener activa la atención de sus seguidores. Su marca de liderazgo se centra en un estilo de ejecución que aún deja ver poca acción concreta detrás de sus palabras.

Maduro, por su parte, ha adaptado su estilo comunicativo, incorporando elementos de la cultura popular y presentando una imagen menos agresiva mediante el uso de canciones y bailes durante sus discursos, lo que le permite conectar emocionalmente con su audiencia. Este enfoque busca consolidar su propio liderazgo a través del fortalecimiento de la lealtad popular.

A pesar de sus diferentes entornos políticos, ambos líderes han demostrado tener una comunicación muy similar en su estrategia comunicativa, lo cual pone de relieve un tipo de espectáculo diseñado no solo para captar la atención, sino para reforzar sus posiciones en un contexto internacional complejo.

Los analistas sugieren que, aunque ambos estén utilizando este intercambio verbal para movilizar a sus respectivos seguidores, la realidad sobre el terreno es más complicada. Si bien puede haber amenazas retóricas, el accionar en base a estrategias materiales y realidades políticas mucho más profundas influye en sus decisiones. Factores externos como el petróleo y el control regional juegan un papel central en cómo estos líderes actúan o responden ante provocaciones.

En última instancia, el enfrentamiento verbal entre Trump y Maduro dibuja la imagen de una lucha de poderes que va más allá de lo personal y que limita las posibilidades de acción real, dado que ambos deben ajustar su retórica a un contexto interno y externo lleno de desafíos.