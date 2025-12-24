La llegada de la Nochebuena y la Navidad este año traerá consigo un ambiente frío en gran parte del país. Las temperaturas experimentarán un ligero aumento hoy, miércoles 24 de diciembre, aunque pronto se prevé un nuevo descenso para el día de Navidad.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en los próximos días navideños, la mayoría de las regiones vivirán un clima más frío de lo habitual, aunque sin llegar a temperaturas gélidas. Este descenso será más pronunciado en el norte del país, donde se comenzará a notar desde las primeras horas del día.

Durante la Nochebuena, se anticipa la posibilidad de precipitaciones en diversas regiones. Se esperan lluvias localmente intensas y alguna que otra tormenta en los litorales del Alborán y del mar Balear. Asimismo, se podrían registrar rachas de viento muy fuertes en zonas montañosas del tercio norte.

Las heladas continuarán presentes, aunque con una intensidad menor y se concentrarán en las zonas altas de meseta y en áreas montañosas del norte. La probabilidad de nieblas persistentes también se incrementará en estas áreas, lo que podría complicar las condiciones de visibilidad.

Se prevén nevadas débiles en las montañas que superen los 1.000 a 1.200 metros, lo que podría generar un paisaje invernal en diversas localizaciones. Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso en la mitad sur, noreste peninsular y Baleares, mientras que en otros lugares se anticipa un leve aumento.

A pesar de este ligero incremento en ciertas áreas, las máximas en general tienden a aumentar, salvo en algunos litorales del suroeste y del este, así como en zonas del alto Ebro y Cantábrico oriental. En las Islas Canarias, se prevén pocos cambios en las temperaturas durante estos días.

A medida que avanzamos hacia el 25 de diciembre y el 27 de diciembre, el frío se intensificará aún más. Se espera la llegada de una masa de aire frío acompañada de una baja al oeste de la Península, lo que ocasionará un nuevo descenso de las temperaturas, especialmente marcado en el norte, ampliándose hacia el oeste durante los días siguientes.

Además, es probable que veamos precipitaciones en el noreste de la Península y en Baleares, que podrían ser persistentes y extenderse a otras partes del este y norte durante el jueves. Para el viernes y sábado, las lluvias podrían abarcar también el cuadrante suroeste del país.

La cota de nieve descenderá hasta los 400-600 metros en varias regiones del norte, con los acumulados más significativos esperados en los Pirineos orientales y, en menor medida, en las cordilleras de la parte oriental de la península y la Cordillera Cantábrica.

Finalmente, el sábado 27 de diciembre se prevé un nuevo aumento progresivo de las temperaturas y un ascenso de la cota de nieve, acompañado de un repunte de precipitaciones en el cuadrante suroeste. Así que, aunque la Navidad comienza con un ambiente frías, se esperan algunas variaciones en el clima que podrían cambiar el horizonte de las celebraciones.