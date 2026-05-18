RÓTERDAM (PAÍSES BAJOS) — El buque oceanográfico y de pasaje neerlandés MV Hondius, escenario de un preocupante brote epidemiológico de hantavirus que mantiene en alerta a las agencias sanitarias globales, arribó este lunes al puerto internacional de Róterdam. Las instalaciones portuarias han dispuesto un cordón de seguridad biológica para proceder al desembarco controlado, toma de muestras médicas y posterior cuarentena de la tripulación residual, antes de someter la nave a un riguroso proceso de desinfección integral.

La embarcación, de aproximadamente 107 metros de eslora y 17 metros de manga, avanzó lentamente hacia los muelles asignados en un completo silencio, sin pasajeros en cubierta y bajo la atenta mirada de una marea de medios internacionales. Tras haber realizado una evacuación de contingencia en el puerto de Santa Cruz de Tenerife la semana pasada, el navío navegó en régimen de aislamiento hasta alcanzar las aguas territoriales de los Países Bajos, Estado bajo cuya bandera opera y que asume la responsabilidad de gestionar el incidente.

Un puerto preparado para riesgos sanitarios de nivel internacional

Róterdam, que cuenta con el puerto más grande del continente europeo, es una de las pocas bases logísticas dotadas de infraestructuras permanentes preparadas para absorber emergencias de riesgo biológico y cuarentenas marítimas internacionales, tal como exigen los protocolos internacionales de salud. La portavoz del Servicio Municipal de Salud (GGD) detalló que el protocolo se ejecutará en una sección segregada del complejo industrial denominada Europoort, restringiendo de forma absoluta el acceso a cualquier persona ajena al operativo.

A bordo del buque permanecen 27 personas encargadas de la navegación de retorno. Este grupo está constituido por 25 tripulantes de diversas nacionalidades y dos empleados del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos (RIVM), encargados de supervisar las condiciones de salud durante la travesía.

Entre los ocupantes se encuentran cuatro ciudadanos neerlandeses, quienes podrán completar el periodo de aislamiento obligatorio en sus domicilios particulares, mientras que los otros 23 son tripulantes extranjeros: 17 de nacionalidad filipina, cuatro ucraniana, un polaco y un ruso, quienes serán trasladados a complejos acondicionados para tal fin.

Complejidad técnica: al menos una semana de descontaminación

Una vez concluido el desembarco, técnicos químicos, en cooperación con las autoridades sanitarias de la región de seguridad de Róterdam y la compañía Oceanwide Expeditions (operadora del crucero), iniciarán una desinfección química exhaustiva. Especialistas marítimos consultados apuntan a que los trabajos se prolongarán al menos una semana completa, dadas las dimensiones de la nave y la complejidad técnica que representa certificar la eliminación biológica completa del virus en zonas comunes, camarotes y sistemas de ventilación.

El acceso al barco ha quedado totalmente restringido por las fuerzas de seguridad y se deberá realizar una evaluación completa del estado de la embarcación antes de aplicar los desinfectantes industriales.

Un virus de alta letalidad pero baja transmisión humana

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido un informe de tranquilidad pública recordando que la probabilidad de transmisión sostenida de hantavirus entre seres humanos es «muy baja». Sin embargo, debido a que el periodo de incubación tras la inhalación de aerosoles procedentes de deyecciones de roedores infectados puede dilatarse hasta las seis semanas, la ventana epidemiológica obliga a mantener un estricto cerco médico y una cuarentena de 42 días sobre todas las personas vinculadas a la ruta.

Hasta la fecha, la OMS ha confirmado una decena de contagios y el fallecimiento de tres pasajeros vinculados directamente a la fatídica travesía del MV Hondius. El crucero había partido el pasado 1 de abril desde la República Argentina para realizar una ruta turística y de exploración por la Antártida y el Atlántico Sur antes de que se detectaran los primeros casos clínicos.