PEKÍN — Un terremoto de magnitud 5,2 en la escala de Richter sacudió este lunes la región meridional china de Guangxi, dejando un saldo de al menos dos personas fallecidas, una herida y la evacuación de urgencia de unos 7.000 ciudadanos, según informaron fuentes de los servicios de emergencia y medios estatales del país asiático.

El fuerte movimiento telúrico tuvo lugar exactamente a las 00:21 hora local de este lunes (16:21 GMT del domingo) en el distrito de Liunan, bajo la jurisdicción de la ciudad de Liuzhou. De acuerdo con el Centro de Redes Sismológicas de China, el epicentro se situó en las coordenadas 24,38 grados de latitud norte y 109,26 grados de longitud este, localizando su hipocentro a una profundidad de apenas ocho kilómetros, un factor que propició que se sintiera con especial intensidad en la superficie.

Operativo de rescate a contrarreloj

En los primeros balances emitidos por la agencia oficial de noticias Xinhua, se confirmó la muerte de dos personas y la desaparición de una tercera tras los derrumbes iniciales. Horas más tarde, la cadena de televisión estatal CCTV informó de que los equipos de rescate especializados lograron localizar e intervenir en la zona afectada de la comunidad de Taiyangcun (municipio del distrito de Liunan).

A las 11:10 hora local (03:10 GMT), los rescatistas extrajeron de entre los escombros a la última persona que permanecía atrapada. Según el parte médico emitido, el superviviente fue estabilizado in situ con signos vitales constantes y trasladado de inmediato a un centro hospitalario para recibir tratamiento especializado debido a las lesiones sufridas.

La violenta sacudida extendió la alarma a varias de las principales urbes de la provincia de Guangxi, reportándose temblores perceptibles en ciudades clave como Guilin, la propia Liuzhou y la capital de la región autónoma, Nanning.

Activación del protocolo de emergencia catastrófica

Ante la magnitud del siniestro, la Jefatura de Respuesta Antisísmica y de Socorro de Liuzhou decretó de inmediato la activación de los protocolos de emergencia. Este organismo coordinó un despliegue masivo integrado por el cuerpo de bomberos, servicios sanitarios de urgencia y fuerzas de seguridad pública orientados en bloque a las tareas prioritarias de búsqueda, salvamento y reubicación segura de la población civil afectada.

De manera paralela, brigadas de ingenieros estatales iniciaron una inspección estructural integral de las zonas residenciales, así como de las redes de infraestructuras críticas: líneas eléctricas, sistemas de distribución de agua potable, gasoductos, carreteras principales, puentes, explotaciones mineras próximas y laderas con alto riesgo de sufrir deslizamientos o desastres geológicos secundarios.

Daños estructurales y réplicas continuas

Los primeros recuentos oficiales facilitados por las autoridades indicaron que el seísmo provocó el colapso absoluto de al menos 13 viviendas y provocó la hospitalización de cuatro personas que, afortunadamente, se encuentran fuera de peligro. Como medida estrictamente preventiva para salvaguardar la integridad de la población ante la vulnerabilidad de los edificios, más de 7.000 residentes locales fueron evacuados hacia campamentos y refugios temporales habilitados por el gobierno.

A pesar de las perturbaciones iniciales del sismo, las autoridades confirmaron que el suministro de electricidad, agua corriente, redes de telecomunicaciones y transporte terrestre en la zona cero operan ya con total normalidad.

La estabilidad geológica del distrito sigue bajo estrecha vigilancia. El Centro de Redes Sismológicas reportó una intensa actividad sísmica en la zona, registrándose hasta cinco movimientos telúricos menores antes y después del temblor principal, con magnitudes que oscilaron entre 2,2 y 3,2 grados. La réplica más severa se detectó a las 07:41 hora local (23:41 GMT del domingo) con una intensidad de 3,3 grados de magnitud en el mismo distrito de Liunan y a una profundidad de 10 kilómetros, lo que mantiene en vilo a las células de protección civil locales.