Los trabajadores españoles han comenzado a recibir este miércoles, 7 de enero de 2026, sus primeras nóminas del año con una sorpresa matemática: el salario neto es ligeramente inferior al del mes pasado. No se trata de una reducción salarial por parte de las empresas, sino de la aplicación de la nueva escala del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Este «impuesto a la nómina», reactivado para sanear la hucha de las pensiones ante la jubilación masiva de la generación del baby boom, afronta este año una nueva fase de su incremento progresivo.

¿Cuánto dinero pierdes exactamente este mes?

El ajuste del MEI es una medida de carácter universal que afecta a todos los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, sin importar su salario o sector. A continuación, detallamos el cambio técnico que explica la bajada de tu sueldo:

• En 2025: La cotización total era del 0,80% (0,67% a cargo de la empresa y 0,13% a cargo del trabajador).

• En 2026: El porcentaje total sube al 0,90%. El reparto se ajusta y ahora el empleado debe asumir el 0,15% de su base de cotización.

• Impacto total en Seguridad Social: Sumando el resto de contingencias comunes, tu aportación total a la Seguridad Social pasa del 4,83% al 4,85%.

Ejemplo práctico: Para un sueldo medio de 2.000 euros brutos, el recorte adicional este año parece pequeño, pero se suma a la pérdida de liquidez acumulada desde que se implantó el mecanismo en 2023.

Una hoja de ruta marcada hasta 2030

Este cambio no es coyuntural. La reforma de las pensiones establece que el MEI seguirá escalando cada enero hasta alcanzar su máximo en el año 2030. El objetivo del Gobierno es acumular un colchón financiero suficiente para garantizar los pagos a los futuros pensionistas en un contexto de envejecimiento poblacional.

Cómo revisar tu nómina

Para verificar que el ajuste es correcto, los expertos recomiendan acudir al apartado de «Deducciones» o «Aportaciones del trabajador a la Seguridad Social» en el recibo de sueldo. Allí aparecerá desglosado el nuevo porcentaje del MEI bajo el concepto de contingencias comunes o de forma específica según el formato de la empresa.