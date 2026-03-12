La cadena de Mediaset recupera a la actriz y presentadora quince años después de su último proyecto en la casa para un formato de entrevistas que promete profundizar en la cara B del éxito.

Cuatro ya tiene todo preparado para el lanzamiento de su nueva apuesta de entretenimiento. Será el próximo miércoles, 18 de marzo, a las 23:00 horas cuando vea la luz Ex. La vida después, el formato que supone el regreso de Ana Milán a la cadena tras su participación en Caiga quien caiga en 2010. Para este estreno, el programa contará con una invitada de proyección internacional: la cantante Rosalía, quien se abrirá en canal ante la presentadora.

Un encuentro íntimo con Rosalía

En los avances difundidos por Mediaset, se observa cómo la artista catalana aborda temas de gran calado personal y profesional. Rosalía reflexiona sobre su reciente álbum, Lux, asegurando que es una forma de agradecimiento por las bendiciones recibidas: «Dios me ha bendecido mucho, me ha dado muchas bendiciones, qué menos que hacer un disco para dar gracias». La cantante también aprovecha el espacio para lanzar una máxima sobre su trayectoria: «El éxito no es la finalidad».

La charla, marcada por la complicidad, permitirá a los espectadores ver una faceta más introspectiva de la artista, quien también compartirá reflexiones sobre la fe, definiéndola como «una certeza que uno tiene dentro», y momentos más distendidos con Ana Milán, con quien llegará a bromear sobre la vida en pareja y la intimidad.

Cuando dos almas auténticas se sientan a hablar, el tiempo se detiene ❤️‍🩹



Rosalía se abre en canal con Ana Milán en un encuentro que es pura magia ✨



💭 #ExLaVidaDespués, ESTRENO el próximo miércoles 18 a las 23h00 en Cuatro pic.twitter.com/2pDgBioia8 — Cuatro (@cuatro) March 11, 2026

El concepto de ‘Ex. La vida después’

El programa nace con la premisa de explorar la vida de los personajes públicos más allá de la fama y el ruido mediático. Según ha detallado Mediaset España, el formato se centra en cómo los invitados afrontaron el momento en el que «se apagaron los focos» y dejaron de ser el centro de atención.

El concepto del programa, que guarda similitudes en su estructura de entrevistas con espacios como Viajando con Chester, utiliza el prefijo «ex» como hilo conductor. No solo hace referencia a la carrera o roles pasados de los invitados, sino también a las localizaciones elegidas para los encuentros. Estos escenarios poseen una carga simbólica propia, vinculada a la historia del lugar y, en ocasiones, al pasado de los protagonistas.

Un casting de invitados de primer nivel

La lista de rostros conocidos que pasarán por las manos de Ana Milán es extensa y variada. Junto a Rosalía, el programa contará con la presencia de Tamara Falcó, quien hablará sobre su evolución personal y su relación con la fe, narrando anécdotas familiares sobre su faceta religiosa. Otros nombres confirmados que formarán parte de esta primera temporada son Juan José Ballesta, Juan y Medio, Montoya, Toñi Moreno y Andy (de Andy y Lucas).

Con este estreno, Cuatro busca revitalizar su oferta de late night con un formato que apuesta por la conversación pausada y la autenticidad, elementos con los que la cadena pretende atraer a una audiencia interesada en las historias personales detrás de las figuras públicas más relevantes del panorama nacional.